Policía de Francisco I. Madero vive calvario tras ser despedido

Bajo el argumento de que no había dinero para pagarle la nómina, José Luis Delgado fue dado de baja como elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Francisco I. Madero; a un año y tres meses de litigio denuncia que le están poniendo "trabas" para entregarle lo que por ley le corresponde.

Mencionó que fue el 8 de abril del 2021 cuando, sin decirle para qué, se le pidió pasar a una de las oficinas de la corporación.

Ahí lo esperaba una persona que le dijo que firmara su renuncia y al preguntar el motivo la única respuesta que le dieron fue que: "ya no hay para pagar nómina… es orden del alcalde (Jonathan Ávalos)".

Cuenta que ese día ocurrió lo mismo con un compañero, quien sí firmó, pero él se negó. El 12 de abril nuevamente le presentaron un oficio aceptando su baja para que lo firmara, a lo que nuevamente se opuso y al acudir a la Contraloría para preguntar el motivo de su despido la repuesta fue la misma: "es orden del acalde porque no hay dinero para pagar sueldos".

"¿Cómo que no hay dinero? ¿Después de ocho años me dejas sin trabajo?", cuestionó José Luis, pero lo ignoraron e insistieron en que debía firmar "voluntariamente" su baja, lo cual desde luego no aceptó, por lo que presentó su denuncia por despido injustificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero dice le han estado dando largas a su caso.

José Luis afirma que luego se le dijo que la razón de su despido fue por "faltista", lo que negó, pues asegura que durante ocho años de servicio no faltó a su trabajo ni se involucró en alguna situación de indisciplina.

Después de él otros cuatro compañeros fueron dados de baja y luego se enteró que al igual que a él los despidieron por la relación que tenía con funcionarios de las pasadas administraciones... "los veían muy juntitos".

"Eso no es cierto… además aquí todos nos conocemos y un saludo no se niega y también, independientemente de quién o qué partido gobierna, son los que llegan de jefes", por lo que dijo es injusto que de un día para otro le quitaron la posibilidad de sostener a su familia y ahora solo pide que se le entregue su finiquito conforme a la ley, ya que trataron de negociar pero la cantidad que le ofrecieron considera es muy poco por los años laborados.