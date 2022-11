Planean solicitar préstamo para atender adeudos

El gobernador Esteban Villegas Villarreal estableció que sigue en pie el plan de acceder a un préstamo para atender los adeudos más urgentes que se tienen, lo que se busca resolver este mismo mes.

"Ahorita no puedo acceder a ningún préstamo porque estamos en rojo (...) estamos en buró de crédito, estoy al cien por ciento metido en salir del buró de crédito y en cuanto salga eso nos va a ayudar bastante a tener una claridad porque en cuanto salga puedo pedir un crédito de dos mil millones y poder salir con todo lo que traemos y son de corto plazo, no tienen que pasar por el Congreso y hacemos ya una programación de pago. Pero no hemos podido salir del rojo", explicó.

Y expuso que se espera recibir una respuesta en los próximos días, para poder resolver esta situación ya que se sigue en el escenario más difícil, que no contempla apoyo del Gobierno Federal.

"Yo espero que en unos seis, siete días más, según lo que nos han dicho, la UCEF (Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) nos dé el registro para el tema de los PIPS carreteros que es de donde pensamos agarrar esos mil millones de pesos, que se paguen las tarjetas de crédito, por decirlo de esta forma, los cortos plazos, nos saquen del rojo y entonces sí se nos abre el panorama de cierre mucho mejor", complementó.

Pero es algo que se prevé resolver en el corto plazo, porque "ya después de diciembre a lo mejor ya no nos interesaría, ya para qué", declaró.