Planean ajuste en tarifa del transporte

Habrá un ajuste en la tarifa del servicio de transporte en Matamoros pero se aplicará al poner en marcha el proyecto de conectividad, que se aprobó hace unas semanas en el Cabildo.

La idea es que, en el caso de los taxistas que actualmente cobran una tarifa fija de 30 pesos cobren de acuerdo a la distancia que ofrecerán.

El jefe del departamento de Autotransporte, Javier Omar Marín Vega, explicó que los taxistas cobran una cuota fija de 30 pesos, pero la idea es que el costo se aplique de acuerdo a la distancia, ya que reconoció que no se respeta la tarifa. En el caso de las rutas cuyo costo del pasaje es de 10 pesos el proyecto contempla la "desaparición" de las combis y prestarán el servicio en taxis, pero bajo la modalidad de "cinqueros" igual a lo que se hace en Torreón.

Manifestó que con la nueva estrategia de cobrar de acuerdo a las distancias que se recorren, habrá algunos en que el servicio tenga un costo de 40 o 50 pesos; no se trata de un aumento como tal, sino que es una manera de regular a los taxistas, pues dijo una vez que entre en funcionamiento el proyecto se oficializará y vigilará para que realmente se aplique.

"La intención es que ahora con el proyecto de conectividad, por darte un ejemplo, si te subes a un taxi en el centro y vas hacia donde está Soriana y te deben de cobrar 30 pesos y te cobran 35, te están cobrando lo que ellos quieren y una vez que se tenga definido el tema del proyecto se tendrá una reunión con ellos para determinar la tarifa de qué lugares a qué lugares y cuáles serían los costos".

Por ejemplo, externó el funcionario, si una persona pide el servicio de la colonia Carolinas a Valle Hermoso, pues se cobrarían 35 o 40, según el recorrido, pero resaltó que las tarifas se definirán al iniciar en operación la estrategia que se tiene planeada.

"Sentándonos con ellos, con los taxistas que son los afectados, sin aumentar el precio podemos regular o establecer tarifas que le convengan a los taxistas, porque por ejemplo, si agarras un taxi en Carolina si te vas hasta Valle Hermoso te cobran hasta 50 pesos y nosotros ahí vamos a estipular las tarifas por las distancias que queden en 40 o 35 pesos".

"Si se tiene establecida una tarifa y cada quien cobra lo que quiere, entonces ¿Se está incumpliento el reglamento?, se le preguntó y contestó que en los documentos que se le entregaron, cuando tomó el cargo no encontró ningún escrito sobre el costo del servicio, por lo que desconoce si fue un acuerdo que se hizo en la pasada Administración o en las anteriores.

"Haz de cuenta se establece una tarifa pero no hay un documento oficial, a lo mejor fue un acuerdo que se tomó o que estipule que las colonias del Centro a San Miguel se cobra tanto o a Congregación Hidalgo, a Flor de Mayo que es a los ejidos a donde más van los usuarios, pero cuando ya empecemos con el proyecto de conectividad, lo que yo quiero hacer es que quede oficializado. Probablemente hubo acuerdos escritos, el problema es que no los tenemos y yo tengo que sentarme con los sindicatos de taxistas y es volver a empezar, por ejemplo, nos dimos cuenta que no había derechos de ruta y se empezaron a generar".

Finalmente, Marín Vega expresó que los transportistas sí han solicitado un aumento, pues desde hace cuatro años no se aplica, pero subrayó que para el ajuste es el siguiente paso una vez que entre en vigor el proyecto de conectividad.