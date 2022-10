Personal de bacheo se suma a labores de limpieza en Gómez Palacio

La brigada de bacheo se sumó en apoyo a la Dirección de Servicios Públicos en labores de limpieza del municipio, siguiendo las instrucciones de la alcaldesa Leticia Herrera Ale acerca de que todas las direcciones deben de trabajar de manera coordinada para agilizar el trabajo y tener mejores resultados a la brevedad.

Las brigadas asignadas para el trabajo de bacheo por parte de la Dirección de Obras Públicas, tuvieron que frenar sus labores en dicha encomienda debido a la lluvia que se registró este lunes 3 de septiembre, misma que humedeció la carpeta asfáltica impidiendo las acciones de mantenimiento.

No obstante, siguiendo las indicaciones de la presidenta Leticia Herrera Are, estos elementos se sumaron a la fila de brigadistas de limpieza de la Dirección de Servicios Públicos, para atender al municipio y no dejar a un lado las necesidades del municipio por alguna contingencia.

En dicha conjunción, se ha atendido hasta el momento la zona Centro de la ciudad, realizando trabajos de limpieza, además de operar en las inmediaciones de la plaza de la iglesia de la colonia Solidaridad y en la plaza ubicada en la calle Rayón esquina con Constitución, en la colonia Francisco Zarco, con trabajos de desmalezado y retiro de escombro.

Por parte de la Dirección de Obras Públicas se reitera a las personas que necesitan realizar un reporte, que pueden marcar al conmutador de la Presidencia Municipal y ser canalizados al área correspondiente, o bien, pueden mandar un mensaje a sus páginas oficiales y solicitar apoyo.