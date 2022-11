'Pensiones no son tema del Ayuntamiento', dice alcalde de Torreón

En relación a la protesta de los pensionados del Municipio de Torreón, el alcalde Román Alberto Cepeda González dijo no haber recibido ninguna solicitud de cita y consideró que no es un tema con el Ayuntamiento, sino de otras oficinas como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) e incluso el Congreso del estado.

"A mí no me han solicitado ninguna cita, siempre han sido bien recibidos, con mucho gusto los oriento", comentó, "el Municipio tiene toda la disposición pero ellos solicitan temas de cambios de reglamentación y leyes, creo que en la manifestación se equivocaron de dirección, debieron haber ido a Hacienda, que es quien no les emite la parte que ellos están solicitando para poder cristalizar los pagos, y la otra parte es cambiar la reglamentación, que tiene que ver con el Congreso".

Señaló que, si hubiese algo en lo local, no se le ha manifestado "a nadie que yo conozca", e indicó que no tiene registro de la cita que ellos mencionaban, pero dijo que "se vale" si lo que querían era atención, aunque consideró que "no es la forma".

MANIFESTACIÓN

El jueves se manifestaron pensionados del Municipio en la presidencia y bloquearon las puertas principales del edificio para exigir una audiencia con el alcalde, pues dijeron que desde febrero han solicitado una cita y no se les ha otorgado. Francisco Sánchez Flores, titular de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Ayuntamiento de Torreón, dijo que entregaron un pliego con algunos puntos que buscan mejorar en términos de los 560 extrabajadores que forman parte de este grupo, como es el aguinaldo que reciben, la aportación por defunción, así como su participación con un representante en el Consejo de Pensiones. Tras hablar con el secretario particular de Cepeda, los inconformes se retiraron, pues se les dijo que les llamarían el lunes para una cita.

Al respecto, el alcalde dijo que los puntos que solicitan no están dentro de las facultades del Municipio, pues incluso son cambios en la Ley, por lo que indicó que "es importante que ellos entiendan que su lucha no es con nosotros". Aseguró que "aunque se equivoquen en la forma, tendrán las puertas siempre abiertas con nosotros".

Cepeda González dijo que no se reunirá con los pensionados el lunes, pues tiene agenda, y expresó que podría apoyarles en su trámite sin necesidad de estar presente.