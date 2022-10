Pati Chapoy revela que Eugenio Derbez y Mara Patricia Castañeda tuvieron un romance

Eugenio Derbez se ha dado a conocer por su exitosa carrera como comediante y, más recientemente, por su colaboración en producciones exitosas en Hollywood, pero a lo largo de los años, sus relaciones amorosas también han sido motivo de conversación, pues se hizo de la fama del "rompecorazones" y, ahora, sale a la luz otra de las famosas con la que entabló un vínculo; se trata de Mara Patricia Castañeda.

En la transmisión de ayer martes de "Ventaneado", Paty Chapoy –titular del programa de revista- dio a conocer una noticia desconocida para la mayoría, pues hasta las y los conductores del programa se sorprendieron con la información que reveló acerca de un aspecto de la vida personal del actor y comediante Eugenio Derbez, al hablar de una relación que tuvo en el pasado y de la que no hubo conocimiento público.

Todo comenzó cuando Daniel Bisogno habló de la diseñadora de modas Saran Bustani, expareja del actor mexicano, pues la empresaria se puso en contacto con Eugenio, luego de más de 19 años de que terminara su noviazgo, estuvieron juntos entre 1997 y 2003, época en que Derbez conoció a Dalila Polanco y decidió terminar su relación con la diseñadora.

De acuerdo con el medio de espectáculos, Bustani compartió que se comunicó con Eugenio porque, al enterarse del accidente que tuvo y que ahora lo mantiene en un proceso de rehabilitación por las múltiples fracturas que sufrió, no pudo evitar sentirse preocupada por el actor con quien compartió más de un lustro de relación.

"Me preocupé porque la verdad no está padre que nadie tenga un accidente, además de que con él siempre quedó una relación súper respetuosa", expresó e indicó que Derbez le dijo que ya se encuentra mucho mejor.

Además, Sarah confesó que pese a que casi se cumplen 20 años de su separación, mantienen comunicación intermitente, pues se llegan a contactar en fechas importantes, como en cada cumpleaños, pero su interacción no rebasa el trato cordial.

De esa manera, las conductoras y los conductores de "Ventaneando" recordaron que fue precisamente cuando el actor se dio una oportunidad con la diseñadora que se abrió más a hablar sobre su vida privada, pues en esa época se le declaró a Bustani con un espectacular en un puente peatonal en donde le preguntó si quería ser su novia, ya que tras terminar su relación con Victoria Ruffo –a inicios de los noventa- se volvió muy reservado.

Por lo que Mónica Castañeda indicó que, en realidad, no había tenido otra relación conocida después de haberse casado con Ruffo (sin tomar en consideración a las madres de sus otros hijos que no son parte del medio artístico), afirmación que Pati Chapoy refutó y aunque por un momento pareció titubear para dar a conocer la información, la periodista no se quedó callada y reveló que Derbez también había tenido un romance, durante ese intervalo, con Mara Patricia Castañeda.

"No, no, no. Creo que también anduvo de repente con Mara Patricia", expresó.

Tras esta revelación, Castañeda, Bisogno y Pedro Sola quedaron con la boca abierta y le preguntaron en más de una ocasión si se refería a la Mara Patricia que ellos conocían, a lo que Paty contestó: "Sí, pues ¿quién más?, ¿hay otra?".

Ante esta información, aseguraron que Paty acababa de meterle una "ventaneadota" a la periodista mexicana, hecho que le pareció muy bien a Bisogno, quien aseguró que Mara Patricia habla de la vida de todas y todos los famosos, pero no cuenta acerca de su privacidad.