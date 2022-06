'Paso de migrantes por La Laguna es bajo', señalan autoridades

El coordinador del Gobierno de Coahuila en La Laguna, David Flores Lavenant, afirmó que la cantidad de migrantes que se han detectado en la región durante las últimas semanas ha sido muy baja; no obstante, indicó que ese no es motivo para modificar la estrategia de vigilancia mediante filtros coordinados entre los tres órdenes de gobierno.

Flores Lavenant además señaló que no se encuentra descartada la posibilidad de que, en el futuro próximo, se pueda registrar un paso mayor de migrantes por La Laguna, por lo que habrán de seguir atentos a las rutas que tomen los viajeros en su paso hacia la frontera con Estados Unidos.

"Va poco, ha sido poco lo que se ha detectado, ha sido más y según la información que tenemos, pues en la Central (Autobuses) de Saltillo, donde han estado llegando, en Monclova también se ha dado una gran afluencia, ya han llegado a Piedras Negras y Acuña, ya hay algunos que en su traslado han llegado a pie, otros en vehículos, en autobuses, ya están llegando", precisó.

El coordinador del Gobierno de Coahuila en La Laguna dijo además que la procedencia de los migrantes, al menos los que se han detectado pasando por la región, ha sido de gran variedad, destacando por ejemplo los viajeros de Venezuela, Guatemala, Salvador, Honduras, por lo que se trata de un grupo heterogéneo que han estado monitoreando para efectos de que se les garanticen sus derechos humanos, que puedan seguir sus rutas sin mayores incidentes, además de que puedan sujetarse a las indicaciones de orden en cada espacio en el que se encuentren.

TAMBIÉN LEE Gobierno de Coahuila está atento al paso de caravana migrante

Gobierno de Coahuila tiene listos protocolos de orden y seguridad ante arribo de migrantes

No obstante, advirtió que en caso de que se detecten migrantes sin el permiso de parte del Instituto Nacional de Migración (INM) se da parte a las autoridades correspondientes, de forma que se les ejecute una orden de deportación y como marcan los protocolos en esos casos.

"Es una atención respetando los derechos humanos, quienes traen los permisos otorgados por el Instituto Nacional de Migración pues bueno, puedan seguir su camino sin ningún problema, pero aquellos que no portan sus documentos regresarlos, atenderlos, se les está dando toda la atención del estado y que no vaya a pasar ninguna situación, pero también que no viajen en condiciones que pongan en riesgo su seguridad".

Aunque no precisó mayores cifras, dijo que en todos los filtros que se han montado en La Laguna se cuenta con participación del Instituto Nacional de Migración (INM), además de la colaboración entre las diversas corporaciones de seguridad a nivel municipal, con el estado y hasta las fuerzas armadas.

TAMBIÉN LEE Saltillo suma más de 300 migrantes varados

Se les dijo que sus visas humanitarias no son válidas en el estado de Coahuila

Cabe señalar que ayer viernes ingresaron a Coahuila unos 300 migrantes por la carretera Monterrey-Saltillo, según se informó habían estado concentrándose en la Central de Autobuses de Monterrey y avanzaron a pie por esa rúa interestatal; han manifestado que buscan llegar hasta Ciudad Acuña para poder concretar pasar desde ahí a Estados Unidos.

De ese grupo de migrantes ha trascendido que son principalmente venezolanos, nicaragüenses y hondureños.

Crisis migratoria

Detectan baja afluencia en el paso de migrantes por la región de La Laguna.

*Gobierno de Coahuila detecta el mayor volumen de viajeros por la región Sureste.

*Autoridades de los tres niveles de gobierno vigilan los filtros de atención a migrantes en la Comarca Lagunera y en toda la entidad.

*Ayer viernes un grupo de unos 300 migrantes ingresó a Coahuila, pero desde la carretera Monterrey-Saltillo.