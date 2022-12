Pasajeros quedan varados en Torreón

Decenas de pasajeros que compraron vuelos de Torreón a Tijuana en la aerolínea Volaris, para reunirse con sus familiares en las fiestas navideñas o atender compromisos de trabajo, vieron frustrados sus planes después de que la empresa canceló las salidas y se quedaron varados en el aeropuerto de esta ciudad, esperando hasta por tres días que les resolvieran.

Personas que se vieron afectadas indicaron que debido a las condiciones del clima en ese destino la empresa canceló los vuelos que estaban programados desde el sábado 24 pasado, situación de la que los usuarios se enteraron hasta que acudieron al aeropuerto a documentar su equipaje.

Una usuaria detalló ayer lunes que era la tercera ocasión que documentaba, después de que su salida del sábado 24 a las 20:00 horas se canceló, por lo que pidió se lo cambiaran para el domingo y volvieron a cancelarlo.

"Espero que ésta sea la definitiva", dijo al señalar que por vivir en esta ciudad pudo irse a dormir y monitorear la situación por medio del grupo de WhatsApp que los encargados de la aerolínea abrieron para avisarles de cualquier cambio.

Otras personas como Berenice Vázquez, que solo estaban de paso o no tienen familiares aquí, tuvieron que quedarse a dormir en la sala de espera, pues la aerolínea no cumplió con enviar a todos los usuarios a un hotel y proporcionarles alimentación, como establece la ley en estos casos.

"En un rato que salí repartieron los pases para el hotel y solo a unos cuantos, no a todos; ayer (el domingo) hasta a las 5 y media de la tarde trajeron pizzas para que comiéramos y a otros solo les dieron un pan con coca, gente mayor se quejó porque eran diabéticos y no podían comer esa comida, esto es inhumano", dijo.

En su caso, le urgía salir para estar en Ensenada y pagar la nómina de más de mil trabajadores que tiene a su cargo, por lo que junto con otras seis personas estaban a punto de rentar vehículos e irse en caravana.

Algunos más perdieron las conexiones con otros vuelos en Estados Unidos, ya que viajarían para reunirse con sus familiares durante las fiestas de Navidad, lo cual ya no pudieron hacer.

Ayer lunes la fila era muy larga pues pese a todos estos contratiempos, la empresa siguió vendiendo boletos para viajar a Tijuana, por lo que se juntaron los pasajeros, quienes indicaron que la empresa daba prioridad a los usuarios que compraron para este lunes en tanto que quienes esperaban salir desde el sábado seguían esperando.

Otro problema que se generó por esta situación fue que muchos pasajeros se quedaron sin su equipaje, que se quedó documentado pero ya no lo pudieron recuperar hasta ayer por la tarde.

Además ningún encargado de la empresa había salido a dar la cara, solamente un empleado de mostrador que no tenía ninguna capacidad de resolver y que incluso se molestaba si los usuarios le hacían preguntas.

LO QUE DICEN LAS LEYES

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuando ocurre una demora mayor a cuatro horas o cancelación, si la aerolínea es responsable debe brindar distintas opciones al cliente, entre éstas la de recibir transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y en su caso alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto o bien, transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio del boleto.

Esto es con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil.

EN DURANGO TAMBIÉN

Por otra parte, en la ciudad de Durango persisten las molestias por los retrasos en los vuelos hacia la frontera con Estados Unidos y a varios destinos de dicho país, por las condiciones del clima.

Ante la afectación a quienes se quedaron varados en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria de Durango, la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes, Rosa Román Moreno, aseguró que no hay ningún favoritismo (porque algunos pasajeros salieron antes) ya que las aerolíneas no tienen preferencia por algunos, sino que no hay lugares suficientes disponibles para todos, al mismo tiempo.

"Desde el sábado y el domingo tenemos vuelos cancelados aquí en Durango, Tijuana, Chicago, Dallas, hay gente que ha podido continuar o que están detenidos desde el día 21 en Dallas o en Los Ángeles o algún otro punto y han podido salir porque abren de repente vuelos por haber dejado de nevar en cierta área de Estados Unidos y hay vuelos y aprovechan pero de rato lo tienen que cerrar porque continúa la nieve o porque no puede aterrizar el avión", indicó.

En el caso de Durango, expuso que son varios los vuelos cancelados con cientos de pasajeros afectados. "Tenemos tres, cuatro vuelos cancelados en Durango desde el sábado, más de 100 pasajeros en cada vuelo, entonces los vuelos ahorita salen llenísimos. Entre 400 y 500 pasajeros diarios. Tenemos gente varada también en Mazatlán con otra línea aérea que vuela directo a Los Ángeles o a San Francisco", estableció.

De ahí que las personas ya están desesperadas porque no pueden llegar a su destino y preguntan de manera constante en las agencias para ver si ya pueden salir.

"Pero es el clima, es la continuidad. Hay que tener paciencia desgraciadamente porque las líneas aéreas no son culpables pero están protegiendo a toda la gente. La ayuda es protegerte para mañana o pasado pero a veces la gente ya no quiere continuar su viaje", indicó.

Y estableció que no es posible darles el reembolso de su dinero. "No hay reembolso, hay que cambiar la fecha, tienen vigencia un año de usar su boleto de avión pero son las consecuencias del clima", reiteró.

Y esta situación está generando molestia entre los afectados ya que muchos no pudieron llegar a Estados Unidos para pasar la Navidad por lo que ya mejor no quieren viajar.

"Es una situación del clima, aquí las líneas aéreas si están protegiendo a los pasajeros, les están ayudando a continuar y hacer conexión con otra línea aérea, a tener su protección. Es una gran ayuda pero desgraciadamente la gente iba a pasar vacaciones, a Navidad y ahora dicen: ya no voy, ya pasó Navidad, ya mejor quiero mi dinero", manifestó.

Sin embargo, insistió que no se pueden hacer reembolsos sino únicamente un cambio de fecha o un cambio de ruta.