Pasa en Cámara de Diputados reforma de 'vacaciones dignas' y regresa al Senado

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la minuta sobre "vacaciones dignas" a la cual se le agregó una adenda para garantizar que los trabajadores podrán gozar de 12 días continuos de descanso durante su primer año laboral, beneficio que se había modificado en comisiones.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo, se avaló por 476 votos a favor y deberá volver al Senado de la República debido a que sufrió modificaciones.

La minuta original, recibida de la Cámara de Senadores, ya establecía los 12 días continuos, sin embargo, la Comisión del Trabajo la modificó para establecer que serían seis días de corrido y los seis restantes deberían ser negociados con el patrón.

Lo anterior, generó un sin número de inconformidades, incluso de diputados de Morena y de sus aliados, motivo por el que se interpuso una adenda para devolver los 12 días seguidos.

La diputada guinda, Susana Prieto, fue una de las principales opositoras a la modificación, y durante el debate, confesó que se "aferró" a que la propuesta original fuera devuelta.

"Qué bueno que me aferré, lo logramos, más de 50 años tardamos en pagar esta deuda. El problema no eran los seis días, sino los abusivos de los patrones quienes diluyeron esos días al decir "¿tienes necesidad de llevar a tu hijo al seguro social? Fírmame aquí y te doy un día de vacaciones", "¿te mandaron a llamar en la escuela de tu hijo? Fírmame aquí, te doy otro día", y así, llegados los seis días, ese trabajador que es la fuente de la riqueza de este país y de todos los países del mundo, no podía disponer de un solo día de vacaciones"

Manuel de Jesús Baldenebro, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social reconoció que tener seis días de descanso al año, representa un periodo insuficiente con la realidad actual "pues el mundo del trabajo ha representado varios cambios".

"Ampliar este periodo se traduce en un avance al reconocimiento de los derechos que deben gozar todas las personas trabajadoras. Hoy las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días", puntualizó.

Se incluye la potestad para que el trabajador pueda decidir el tiempo y la forma en que habrá de disfrutar su periodo vacacional conforme a sus necesidades. "Con esta reforma estamos mejorando el desempeño laboral de los trabajadores y trabajadoras de este país, así como la productividad y el buen funcionamiento de los centros de trabajo".

Sergio Barrera, de Movimiento Ciudadano, y promotor de la iniciativa, celebró que la reforma sea una realidad.

"Será una realidad para más de 20 millones de trabajadoras y trabajadores. Hoy es un gran día para México, hoy saldamos la deuda histórica con los trabajadores de este país", destacó.

En tanto, Marco Antonio Natale, del PVEM explicó que "con esta adenda se atienden las inquietudes expresadas por algunos sectores": "Incrementar los días abonarán a la salud y al bienestar de los empleados, mientras que representa también un beneficio para las empresas en términos de productividad"

La reforma establece que las personas trabajadoras deberán disfrutar en forma continua de 12 días de vacaciones, por lo menos; que aumentarán en dos días laborales hasta llegar a veinte por cada año subsecuente de servicios; y, que, a partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios hasta llegar a 32.

Asimismo, las personas trabajadoras tendrán la potestad y el derecho de convenir con el patrón la forma y tiempos en el que disfrutarán los días de vacaciones que tengan a su favor, ya sea de forma continua o parcial.

Las disposiciones transitorias establecen que el decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2023 o al día siguiente de su publicación, si esta fuera en el 2023.

También establece que las modificaciones del decreto serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma o denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras.

Debido a que fue modificado en comisiones y luego en el pleno a través de la adenda, la minuta deberá volver al Senado de la República.

Acuerdo

Las cámaras de Diputados y de Senadores anunciaron un acuerdo para que en el plazo más breve posible se apruebe la reforma a la Ley Federal del Trabajo relacionada con las "vacaciones dignas" tal como lo planteó el Senado, y no retrasar más su entrada en vigor.

En conferencia de prensa conjunta, diputados y senadores de Morena aclararon que no hay ninguna divergencia o confrontación por este tema, y por el contrario, ambas cámaras del Congreso están de acuerdo en impulsar este cambio, que incrementará de seis a 12 días, los días de vacaciones desde el primer año laborado.

Napoleón Gómez Urrutia, uno de los impulsores de esta iniciativa, explicó que el dictamen que se apruebe quedará claro que los trabajadores podrán gozar desde el primer año laborado y como más le convenga, de 12 días de vacaciones.

"En el total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta ley, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos por lo menos.

"Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo en que así lo requiera, es decir que quede esto como lo habíamos establecido y era la demanda de todos los trabajadores y los dirigentes nacionales sindicales, de que éste sea un derecho del trabajador que se ejerza en los tiempos y de acuerdo a la forma que el propio trabajador lo necesite", subrayó.

Gómez Urrutia afirmó que la iniciativa que surgió en el Senado reivindica un derecho en beneficio de todas y todos los trabajadores de México, y subrayó que es "un gran logro y un gran triunfo", pues se trata de una reforma histórica.

"Se aumentan de seis a 12 días los vacaciones pagadas por año y se incrementarán en los siguientes años gradualmente para por lo menos llegar a cubrir el mínimo establecido por la Organización Internacional del Trabajo, que es de 18 días por año, y nosotros pretendemos llegar a 20, y claro que los trabajadores que tienen más de 30 años laborando tendrán derecho a 32 días de vacaciones pagadas", enfatizó.