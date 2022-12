Paga tus deudas con el aguinaldo

Lo deseable es iniciar el año sin deudas, por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda a la ciudadanía que, en la medida de lo posible, se destine una parte del aguinaldo o de los ahorros al pago de deudas.

Pablo Velásquez, responsable de la Unidad de Atención a Usuarios en el estado de Coahuila indicó que cubrir los montos pendientes a corto plazo, como tarjetas de crédito o en tiendas departamentales, permitirá iniciar el año con menos deudas o de ser posible, sin adeudo alguno.

Esto también ampliará el margen de maniobra y tener mayor disposición de recursos para hacer frente a los gastos programados de cada inicio de año, como el pago de impuesto predial, el refrendo vehicular o incluso el canje de láminas, como en 2023 ocurrirá con los propietarios de vehículos cuyas placas fueron expedidas en el estado de Durango.

HACER PRESUPUESTO

El mes de diciembre es la temporada del año que más se aprovecha para realizar compras especiales, pues las familias tienen una mayor disposición de dinero por el pago de aguinaldos y porque en la mayoría de los casos, los trabajadores reciben una cantidad adicional por sus ahorros de todo el año.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que una prioridad en el gasto debe ser el pago de deudas, pues en la medida en que éstas sean menores o incluso que queden cubiertas, se contará con finanzas más saludables.

Según la Condusef, es importante elaborar un presupuesto de lo que se tiene y con base en ello, destinar un porcentaje al pago de las tarjetas, pues así se evitar generar intereses o llegar a presentar retrasos si se presentan imprevistos.

También se recomienda tomar en cuenta que las tarjetas de crédito no son dinero extra, y pensar que son una extensión del salario es un grave error.

Otra recomendación de la Condusef es invertir en Cetes Directo o bien, en aportaciones voluntarias a las cuentas de Afore; en el primer caso, serviría para hacer crecer el patrimonio, considerando que el rendimiento promedio que se ofrece en este tipo de inversiones es del 9 al 10.7 por ciento anual.

En el caso de las Afores, se estaría destinando una parte de dinero al ahorro para el retiro, lo que también genera rendimientos importantes cuando se trata de aportaciones voluntarias.

PLANEAR Y COMPARAR

Después de haber resuelto el pago de adeudos, es importante planear los gastos y comparar precios, lo cual puede incidir en un ahorro importante.

Se debe poner en una balanza las compras a realizar, lo cual no quiere decir que no haya que darse un gusto, pero sí cuidar que no todo el aguinaldo se destine a este tipo de gastos.

Por otra parte, se hace la recomendación de ser mesurados a la hora de comprar regalos, pues de deben analizar cuáles son los más importantes y con ello, se evitará caer en gastos innecesarios.

COMPRAS INTELIGENTES

En la medida de lo posible, hay que realizar compras inteligentes, en tecnologías para el hogar, mantenimiento o remodelación del mismo, como pintar, reparar, comprar instrumentos que permitan ahorrar en el consumo de energía eléctrica o agua, reportarán beneficios a largo plazo.

20 POR CIENTO del aguinaldo se puede destinar al pago de deudas de corto plazo.

Recomiendan

La Condusef recomienda destinar una parte del dinero a pagar deudas.

*Así se podrá empezar el año sin adeudos o con el mínimo posible de éstos.

*Esto permitirá tener mayor disposición de dinero para atender los gastos de inicios de año, como impuestos y contribuciones.

*Sobre todo hay que pagar las tarjetas de crédito, para evitar que crezcan los intereses.