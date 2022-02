Padres de Christian Nodal son demandados por supuesto fraude 

La carrera artística de Christian Nodal se mantiene muy bien, pero en cuestiones personales y legales no tanto.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el programa Ventaneando que hizo pública este martes, los abogados de Universal Music presentaron una demanda en contra de los padres del cantante, ya que “al comienzo de su historia de relación contractual con Nodal en el 2017, misma que se dio a través de sus padres porque él era menor de edad, se firma un contrato para grabar discos y videogramas, esquema por el que la disquera dio dinero para trabajar con los temas Nace un borracho y Dime cómo, que son materia de la controversia por la cual desde noviembre pasado las canciones de Christian dejaron de sonar, y hubo una alerta con AMPROFON (Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas)”.

El programa de espectáculos encabezado por la periodista, Pati Chapoy, detalló además que la empresa JG Music, donde se gestiona toda la carrera de Nodal, firma un contrato con fecha del 12 de septiembre del 2020 donde reconoce a Universal como el titular de la canción Nace un borracho, cuyo videoclip fue subido a YouTube el 10 de septiembre; sin embargo el 11 de noviembre del 2021 Nodal y sus padres entablaron una demanda para reclamar la titularidad no solamente de los videogramas ya mencionados, sino también Adiós amor, Yo no sé mañana, Me dejé llevar, Te voy a olvidar, No te contaron mal, Nada menos, Esta Noche, Los besos que te di, Amor Tóxico, entre otras composiciones.

Recordamos que fue apenas hace una semana cuando Christian Nodal anunció su firma con la disquera Sony Music, quien aseguran, ya debe tener conocimiento de la situación que enfrenta el artista y su familia.