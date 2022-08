Pablo Montero tomará terapia tras agredir a una reportera en Saltillo

Pablo Montero quiere solucionar sus problemas de impulsividad luego de que el fin de semana pasado agrediera a la reportera Italia Herrera del programa Ventaneando.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Montero señaló: "Ya he estado tomando algunas terapias", esto, para solucionar las reacciones que ha tenido ante situaciones incómodas o adversas, como la del sábado pasado en la conferencia que ofreció por su presentación como cantante en la Feria de Saltillo Coahuila.

Montero recordó que le molesta que solo se hable de los problemas que ha tenido años atrás de adicciones y conflictos que se han hecho públicos con su familia o las producciones televisivas en las cuales ha participado.

"Claro que es molesto, porque me gustaría que hablaran del impecable trabajo que hice en las dos temporadas de El Último Rey y de la gira por 50 ciudades que estaré haciendo. También me gustaría que hablaran de mi trabajo, no sólo de los escándalos", expresó.

Pablo ha tenido conflictos constantes que han salido a la luz, como fue el caso de su alcoholismo durante las grabaciones de la bioserie de Vicente Fernández "El último rey: El hijo del pueblo", donde el productor Juan Osorio dio a conocer que Montero había faltado a la filmación del último capítulo.

"Han sido cosas que en su momento ya se hablaron. No hay conflictos, de pronto tomo una que otra copa, pero no tengo un problema, tan es así que vengo de hacer dos temporadas de una serie y estoy con esta gira tan importante", aseguró.

En aquella ocasión el histrión admitió haber faltado a las filmaciones del capítulo final de la bioserie debido a que un día antes celebraron y brindaron en el rancho posterior a la realización de algunas escenas, ahí él tomó una que otra copa.

FOTO: ARCHIVO

En esta ocasión, el cantante, que se encontraba con los medios en una conferencia y junto a él estaba un niño, dijo que no entendió la pregunta que le hizo la reportera.

"Porque no entendía su pregunta y no venía al caso, además sentí que era incómodo para el niño que estaba ahí conmigo. Además, ya había terminado la conferencia", explicó.

En su agresión e intento porque los videos captados por la reportera no salieran a la luz, Pablo Montero rompió el celular de la reportera, y dañó un micrófono del programa, por lo que este se ofreció a pagarlos.

"Si, lo haré, estoy esperando que me manden la cantidad por parte del programa", sentenció.