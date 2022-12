Ofrecen conferencia sobre prevención de presión alta

Con la finalidad de brindar diversos temas de salud a la comunidad en general, Selene López Galván, quien es médico cirujano general participó este sábado en una charla sobre temas de la presión arterial.

En punto de las 11:30 horas del sábado dio inicio la conferencia donde se enfocaron en hablar sobre la importancia de las revisiones rutinarias para identificar problemas como el ya mencionado. López destacó que este padecimiento en específico se podría denominar un asesino silencioso, ya que al momento en que la presión se eleva, normalmente no se presentan síntomas.

"Todos tenemos presión arterial y es necesaria en el cuerpo, pero cuando esta alta pueden ocurrir diversas situaciones y las personas se van adaptando y se habitúa y nunca se da cuenta que esta mal".

Otra de las mayores preocupaciones, es que los síntomas de la presión arterial elevada, son dolores de cabeza leves, o sangrado en la nariz, por lo que las personas las pasan desapercibidas o prefieren auto medicarse con la medicina que tienen en casa, "no hay síntomas o son muy difusos, y al ser síntomas que no son específicos, las personas prefieren no tratarse, sino hasta que hay daños en otros órganos como los ojos, riñones, en el propio corazón o incluso en el cerebro", reiteró López.

Destacó que en muchas ocasiones los pacientes evitan acudir al médico, o cuando lo hacen no siguen las indicaciones preescritas, "a veces los doctores recetamos cierta dosis y ellos piensan que con el doble se van a sentir mejor, pero es importante que la gente sepa que para eso hay profesionales de la salud, médicos, enfermeros que saben... por otra parte estamos los médicos que debemos ya encargarnos también de educar al paciente, decirles y que sepan de donde viene la enfermedad y como la puede disminuir, mejorar, o evitar complicaciones", detalló.

Selene recomendó que para prevenir este tipo de daño en la salud, la gente debe cambiar hábitos, destacando la nivelación de estrés "hacer ejercicio, tomar agua, evitar adicciones, y el estrés, veo jóvenes de 26 años con problemas de hipertensión".

Destacó que la población con sospechas puede acudir a consultas médicas y prevenir o atacar la enfermedad a tiempo, "tengas o no tengas síntomas ve al médico, así puedes tener el tratamiento adecuado, es necesario valorar al paciente y ver si hay otras patologías para brindar el tratamiento correcto", finalizó.