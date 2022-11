Obras pendientes en Durango, hasta 2023: Esteban Villegas

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que son 189 obras inconclusas las que hay en todo el estado. El problema es que todas se debieron haber ejecutado y terminado en la pasada administración estatal con recursos provenientes del préstamo bancario solicitado por el Estado de más de mil 700 millones de pesos, mismos que no se ejercieron en esas obras, siendo lo que motivó originalmente ese préstamo.

El gobernador dijo en cuanto a la obra del Desnivel 5 de Mayo, que en estos días se va a reactivar gracias a 25 millones de pesos mediante el convenio con Ferromex pero también dijo que la mayoría deberán esperar a la disponibilidad de presupuesto hasta el 2023.

Respecto al por qué no han concluido las obras que estaban etiquetadas mediante recursos provenientes del préstamo de más de mil 700 millones de pesos, el gobernador dijo: "Es la misma pregunta que me he hecho desde hace 2 meses… Estas 189 obras son obras que debieron estar terminadas y pagadas, porque sí hubo un crédito de mil 700 millones de pesos, que de ahí se tenían que pagar pero así nos dejaron esto".

Aseguró que estas 189 obras representan un recurso pendiente de alrededor de 500 millones de pesos al gobierno del Estado (cuando deberían ya estar pagadas con el préstamo, pero no se pagaron) y que por ello muchas aguardarán hasta el 2023.

Respecto a las consecuencias legales para las personas que no ejercieron el recurso en lo que se debió, dijo que tanto la Contraloría como la Auditoría Superior de la Federación están trabajando en eso y que quien haya hecho mal uso de los recursos deberá responder antes las instancias correspondientes.

ADEUDOS Y CAPACIDAD DE PAGO

Recordó que el Estado debe recursos al SAT, a los municipios y a los proveedores y únicamente al SAT le deben mil 800 millones de pesos y les restaron apenas 80 millones de intereses debido a gestiones realizadas y que además acaba de solicitar que le quiten las multas y recargos, que son alrededor de 700 millones de pesos.

Señaló que una vez tenga el Estado mas capacidad de pago, pedirá un préstamo de 500 millones de pesos a un banco, a pagar a corto plazo para pagar al SAT y realizar 3 movimientos financieros, y de esta manera pagar el recurso pendiente.

El objetivo es que el SAT no le quite recurso de las participaciones que recibe Durango. Pedirán además adelanto del FAIS (fondo federal) y adelantó que la congregación Mariana Trinitaria absorberá el costo de los intereses de ese adelanto.

El gobernador dijo que hay bastantes denuncias contra quien resulte responsable ante diferentes instancias estatales y federales, pero no especificó si existe alguna contra el exgobernador duranguense.

También mencionó que actualmente Durango está vetado por el gobierno federal, porque en el 2019 fueron 19 millones de pesos los que recibió el estado del Fonden y no fueron entregados, por lo cual el actual gobierno está buscando que le quiten el veto para acceder a una bolsa de recursos.