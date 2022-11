Nueva audiencia de Emilio Lozoya por caso Odebrecht será el lunes

Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene una audiencia programada para este lunes por el caso de la empresa Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala de haber recibido sobornos a cambio de contratos gubernamentales para la compañía brasileña. La FGR busca que le impongan 46 años con 6 meses de prisión.

La audiencia se realizará en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal, en el Reclusorio Norte, prevista a las 10:00 horas.

El viernes pasado, la jueza federal Verónica Gutiérrez Fuentes otorgó a la defensa de Lozoya aplazar la audiencia intermedia, ya que el exdirector de Pemex Fertilizantes y su testigo principal, Edgar Torres. Falleció en septiembre.

La jueza aprobó los argumentos, debido a que la FGR les entregó el jueves alrededor de tres mil páginas que forman parte de las pruebas en contra de Lozoya.

"La defensa justificó el diferimiento y se ajusta a los preceptos legales. La defensa pretende tiempo para preparar el caso y descubrimiento probatorio… El diferimiento no está sustentado en sí se acepta o no el acuerdo reparatorio, sino en la muerte del testigo, el descubrimiento probatorio y porque no se han abierto la totalidad de los registros", expresó en aquella ocasión la juez.