'Nos equivocamos si no somos contrapoder', advierte Jorge Ramos

Jorge Ramos, uno de los líderes híspanos más influyentes de acuerdo con la Revista Times, periodista, inmigrante y colaborador de El Siglo de Torreón, platicó con esta casa editorial sobre cómo es informar cuando las democracias se encuentran debilitadas.

El comunicador, que actualmente reside en Estados Unidos, detalló que la fiscalización del poder es la parte fundamental de la profesión, sobre todo ahora, cuando las instituciones democráticas se han visto afectadas por líderes autoritarios o con gran concentración de poder y popularidad.

Ejemplificó el del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el mandatario mexicanos Andrés Manuel López Obrador, en el que recordó que el primero buscó a base de mentiras retener la presidencia por otros cuatro años sin éxito, al saberse derrotado por el demócrata Joe Biden, un opositor fuerte a su Gobierno antes de las elecciones del 2020, mientras que, a diferencia de quien fuera su homólogo, el titular del Ejecutivo mexicano no afronta a una figura opositora fuerte.

Sobre ello, Ramos recordó parte de la labor periodística durante los gobiernos priistas previos al año 2000, y puntualizó que se trató de una época de censura, la cual México no debe volver a vivir.

-¿En qué nos equivocamos periodistas y medios durante las coberturas electorales cuando la democracia se ve debilitada?

Yo creo que en cualquier ocasión nos equivocamos si no somos contrapoder. Tenemos que entender que como periodistas tenemos dos funciones, la primera es reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera, yo creo en este sentido que cualquier periodista independiente podría cubrir un accidente o un huracán masomenos igual, pero lo otro, y es nuestra función más importante es, cuestionar a los que tienen el poder.

Para esto servimos los periodistas, los doctores sirven para salvar vidas, los ingenieros y arquitectos crean estructuras bellas y eficaces, pero nosotros hacemos preguntas a los que tienen el poder, y eso es lo que tenemos que hacer, y nos equivocamos en democracia, pero particularmente cuando la democracia está en peligro si no hacemos eso.

La gente espera que nosotros le exijamos un rendimiento de cuentas a los presidentes, a los gobernadores, alcaldes, a los congresistas, y si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo va a hacer?, para eso servimos precisamente.

-¿Cómo impacta a la prensa regional el ataque a las instituciones electorales autónomas?

Déjame empezar por otro lado, yo estoy en los Estados Unidos, en los Estados Unidos no hay INE (Instituto Nacional Electoral), no hay ningún organismo central que organice las elecciones.

Son 50 estados, entonces imagínate que cada uno de ellos tiene una forma distinta de contar los votos y además no gana el que tiene más votos, curiosamente, sino el que tiene más votos electorales, lo cual es una fórmula rarísima.

Entonces, en esta democracia estadounidense que he vivido durante décadas, una democracia que existe desde 1776, uno pensaría que está más o menos blindado y protegido, pero no es así.

El pasado 6 de enero del 2021, cientos, miles de manifestantes, fueron al Congreso para empujar, para presionar por una gran mentira, y la gran mentira era de Donald Trump, el candidato perdedor, quien decía y dice que él ganó las elecciones presidenciales; entonces nos encontramos con una democracia que lleva más de 200 años con el peligro de dejar de serlo.

Imagina, podríamos en lugar de estar hablando del presidente Joe Biden, del emperador Donald Trump, del dictador Donald Trump, ese es el verdadero peligro.

Ahora, dejemos a Estados Unidos de un lado y vámonos a México. La democracia en México nos ha costado muchísimo trabajo, México es una democracia muy joven, muy frágil, apenas la tenemos desde el año 2000 (año de la victoria electoral del expresidente Vicente Fox), y es una democracia que tenemos que cuidar.

México desafortunadamente tiene una larguísima tradición de líderes autoritarios, de presidentes muy fuertes, que con esta fortaleza debilita a las otras instituciones; debilita al Congreso, como a los jueces, como a la prensa, y eso es lo que tenemos que cuidar.

En este caso (Andrés Manuel) López Obrador es un presidente fuerte, y si yo te preguntara ahora ¿Quién es el principal líder de la oposición? estoy seguro que tendríamos problemas para lograr identificar.

Cuando tienes un presidente muy fuerte, como el caso de López Obrador, existen las tentaciones de amasar cada vez más poder.

Le creo que no se quiera reelegir, pero lo que nos corresponde a los periodistas en México y a los periodistas mexicanos en cualquier parte del mundo, es cuestionarlo todo el tiempo y apuntar las cosas que están mal.

Antes de que comenzaramos esta entrevista me estaba dando cuenta que el sexenio de López Obrador está a punto de convertirse en el más violento en la historia moderna de México, más de 105 mil homicidios dolosos han ocurrido, y está a punto de convertirse también en el Gobierno que más periodistas han asesinado, 28 desde que comenzó.

-¿La caída en la confianza de las instituciones en que nos concierne?

En todo… si las instituciones no funcionan entonces gana el más fuerte, gana el más poderoso, y las democracias no se tratan de eso, sino de que todos tengan una función en el proceso de Gobierno.

Si la prensa no funciona, si los jueces no funcionan, si la Policía no funciona, si el Congreso no funciona como contraparte al poder, hay un abuso de poder terrible que vivimos nosotros los mexicanos desde 1929 hasta el 2000 con el PRI.

Los mexicanos tenemos muy buena memoria, no queremos regresar a esa época espantosa con los asesinos, los secuestradores, los que abusaron del poder, es una época de absoluta censura que en mi caso me obligó a salir de México. Es una época a la que yo no quiero regresar, yo no quiero regresar cuando el presidente en turno elegía por dedazo a su sucesor, yo no quiero ese México, no debemos regresar a ese México sin instituciones en las que un hombre decidía el futuro de millones

-¿Qué pasa cuando el público rechaza la idea de contar con árbitros independientes?

Habría que ser específicos, ¿Qué parte del público dice eso? o ¿Quiere eso?, hay que recordar que el INE somos nosotros, la gente es la que cuenta los votos, la sociedad es la que cuenta los votos.

Cuando el partido en el poder contaba los votos fue un desastre, había fraude tras fraude, y ahí tuvimos a Salinas de Gortari, Zedillo, Echeverría, y a todos estos presidentes que llegaron al poder de forma absolutamente fraudulenta.

Yo quiero un México donde haya un organismo central que pueda contar los votos, por lo que cuando me dices que hay gente que no quiere ese árbitro, hay que buscarlos, hay que argumentar con ellos

-¿Consideras que estamos descuidando la cobertura de políticas públicas que sí funcionan?

Quizá se asume lo que mucha gente piensa que hacemos, que cubrimos el avión despegando, el avión volando, el avión aterrizando, el avión estrellado.

Debemos fiscalizar el poder, en El Siglo de Torreón y en el medio de comunicación donde yo trabajo, la noticia es cuando algo no ocurre con normalidad, cuando se violan los principios, cuando se abusa del poder, y eso es lo que nosotros estamos reportando.

Creo que nos ganamos la credibilidad cuando reportamos lo que vemos y al día siguiente comprueba, y después se vuelve a comprobar y a la semana también, al mes y al año. En eso ganamos credibilidad.

Yo creo que sí tenemos la responsabilidad de reportar cuando las cosas y las instituciones sí funcionan, pero nuestra principal función es cuestionar al poder y asegurarnos de que la gente sepa cuando las cosas no funcionan.

Para eso estamos ahí.