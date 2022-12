Norma Palafox recuerda a su madre en emotivo post en redes

Si tenemos que hablar de futbol, Norma Palafox es sin dudas una de las máximas exponentes de nuestro país en este deporte. Sin embargo, ahora la joven no se volvió noticia por un triunfo o por una noticia feliz, sino por todo lo contrario.

Norma Palafox siempre utiliza su cuenta de Instagram para estar en contacto con sus seguidores y fanáticos, y en dicha red social la joven publica fotografías y videos de su día a día y sus entrenamientos.

Recientemente, Norma Palafox utilizó sus historias de Instagram para publicar una foto inédita de ella y su madre para recordar que ayer (lunes 5 de diciembre) ella habría cumplido años. "Gracias por llenarme de amor", escribió sobre la fotografía la jugadora.

"Oigan, pues ya es 5 de diciembre y hoy mi mamá estaría cumpliendo años. Es un día muy emotivo, me da muchísima nostalgia. Es un día muy especial, mi mamá siempre esperaba hasta las 12 para desearte un feliz cumpleaños y abrazarte, y yo hago lo mismo gracias a ella", comenzó diciendo Norma Palafox.

Entre lágrimas, Norma Palafox continuó: "Ella no está conmigo y esto me conmueve. Les quiero decir que aprovechen de estar con sus seres queridos, con sus abuelos, con sus padres. Ellos nos dan el amor más sincero del mundo. No dimensionen. La vida cambia en un segundo, la vida pasa. Den amor todo el tiempo", continuó Norma Palafox.

¿De qué falleció la madre de Norma Palafox?

La madre de Norma Palafox falleció en el 2019 a causa de un paro respiratorio cuando tenía 59 años. La jugadora asegura que fue un golpe muy duro en su vida y que todavía le cuesta reponerse. Norma también tiene un hermano y un sobrino, de los cuales presume en sus redes sociales, y a los cuales les brinda su amor y contención todo el tiempo.