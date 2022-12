'No soy una interesada', Maya Nazor pide respeto tras rumores de ruptura con Santa Fe Klan

Desde hace ya varias semanas las especulaciones sobre una posible ruptura entre Santa Fe Klan y Maya Nazor comenzaron a circular por las redes sociales, y se hicieron todavía más fuertes cuando el rapero rompió en llanto durante una de sus presentaciones. Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos y comentarios de sus fans, la pareja se había mantenido en total hermetismo sobre su relación sentimental.

El silencio de la influencer provocó que los seguidores del cantante se volcaran en críticas en su contra, pues hay quienes aseguran que únicamente se involucró con el artista por conveniencia económica.

Ahora, la joven decidió hablar por primera vez sobre el difícil momento que enfrenta y durante una transmisión en vivo no sólo confirmó su separación, también pidió a los usuarios parar con los ataques que ha recibido.

En el video que compartió en sus redes sociales, Nazor se defendió de quienes la llaman interesada y entre lágrimas dejó claro que, aunque muchos lo duden, ella realmente se enamoró profundamente del artista, tanto así que ambos decidieron tener un hijo y por él seguirán teniendo una buena relación.

"Yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace o por lo que no hace. Ustedes no saben cómo nos conocimos y yo me enamoré de Ángel, y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise y amamos a nuestro bebé y jamás nos vamos a arrepentir de eso”, dijo con la voz entrecortada.

La influencer también aprovechó para mandar un mensaje a sus detractores, a quienes les pidió respeto para ella y para su hijo: "Les quiero pedir respeto como mujer y respeto principalmente para mi hijo, y que no opinen sin saber nada. No se me hace justo que ustedes sean así conmigo", agregó.

Maya también destacó que por el momento está enfocada al cien por ciento en su bebé y es justo por su bienestar que no tolerará los malos comentarios que muchos hacen respecto a ella: “Quiero ser la mejor mamá para mi bebé y ser una mujer fuerte, feliz y exitosa por mi hijo. No se me hace justo cómo están reaccionando, porque repito, no saben nada, ustedes no vivieron en la relación, los únicos que sabemos somos Ángel y yo y mientras nosotros nos respetemos, no deben opinar”, finalizó.