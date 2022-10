No será obligatorio uso de cubrebocas en templos de GP

La Diócesis de Gómez Palacio determinó que el uso del cubrebocas al interior de los templos no será obligatorio, sin embargo se invitó a continuar con las medidas preventivas contra el COVID-19.

El obispo, Jorge Estrada Solórzano, adelantó que se comunicará dicha medida al resto de los párrocos, esto luego de que en diálogo con obispos de Durango, de El Salto y del vecino municipio de Torreón, Coahuila, que forman parte de la misma Provincia, se determinara el uso del cubrebocas de forma opcional.

"A nivel nacional se dijo que no es necesario el uso del cubrebocas, ya en los aeropuertos ya no se pide y esto hace que las personas que vienen a misa digan no, pues ya no se usa', entonces hemos decidido no cambiar la norma, pero sí pedir que la gente se siga cuidando, pero ya no lo vamos hacer de manera obligatoria como lo veníamos haciendo. Exhortar a la gente que las celebraciones de la eucaristía, en las misas, en los diversos momentos en los que estamos reunidos, sigamos usándolos", explicó monseñor.

Sobre el resto de las medidas que se adoptaron con el inicio de la pandemia del COVID-19 en el 2020 en México, se suprimió el saludo de paz y la comunión se hizo en la mano, medidas que continuarán, aunque ésta última quedará a solicitud del fiel.

"Hay un documento del Papa Benedicto XVI, sobre la Eucaristía en el que dice con toda claridad, que el fiel tiene todo el derecho a pedir la comunión en la mano o en la boca o bien, recibirla de rodillas, entonces vamos a respetar esa normativa", explicó el obispo.

Y es que de acuerdo con monseñor, a nivel nacional se dice que no es necesario el uso del cubrebocas, sin embargo la Organización Mundial de la Salud pide continuar con las medidas preventivas contra el virus.

Así mismo, Estrada Solórzano comentó que al momento ninguna autoridad de salud, ni del municipio de Gómez Palacio ni de Lerdo han girado instrucciones.