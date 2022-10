'No sean crueles... no les hizo nada'

A través de su cuenta de Facebook, una ciudadana nigropetense denuncio públicamente un presunto abuso de autoridad de dos elementos de Enlace Municipal, quienes someten a un presunto migrante en la zona Centro de Piedras Negras.

La situación generó la indignación, no solo de la propietaria de la cuenta de Facebook, si no de varias personas más que observaron lo sucedido, llegando inclusive a una situación de confrontación entre los ciudadanos y los elementos de la citada dependencia, perteneciente a la Secretaría del Ayuntamiento de Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Zaragoza, alrededor de las 12:00 horas del pasado viernes, lo anterior, conforme a los datos que aparecen en los videos que se difundieron. El sometimiento del presunto migrante se registró en la banqueta de la citada vialidad, casi esquina con Mina.

En las imágenes se observa como los dos elementos están sobre el hombre joven, uno lo toma por las piernas y otro, con la rodilla sobre el costado del migrante, busca someterlo y mantenerlo en el piso.

La situación es grabada por una ciudadana, quien desde la acera de enfrente primero les manifiesta que no lo traten de esa manera, además de manifestarles que los estaban grabando; que sus rostros estaban registrados en video.

"No sean crueles", se escucha a una persona.

"Los estamos grabando señores, sus caras están aquí, porque no deben de hacer eso, no deben de tratarlo así, no deben de tratarlos así, no son animales", refiere la mujer que graba la escena.

"Y nosotros sí", responde uno de los servidores públicos.

"¿Qué te hizo? Nosotros estamos viendo desde arriba y no les hizo nada", dice la mujer que graba el video.

"¿Por qué lo estas agarrando así?, dice una persona más que llegó al lugar y exigió que dejaran en paz al migrante.

Uno de los elementos de enlace municipal refiere que la persona está alcoholizada, lo cual niega el hombre a gritos; mientras que el otro elemento asegura que el migrante lo golpeó en el rostro y el migrante refiere que ya le han robado mucho.

Una de las mujeres que se escucha en el video, refiere que estaban observando desde un segundo piso y no vieron que el joven les hubiese hecho algo.

En un segundo video, que se tomó desde el segundo piso de un inmueble en la acera de enfrente, se puede observar a un grupo de siete ciudadanos que continuaron con la discusión con los dos elementos de enlace municipal.

La situación se tornó más violenta cuando uno de los agentes de enlace le da un manotazo y le tira el teléfono celular a la persona que lo grababa en video; posteriormente, la mujer hace lo mismo contra el otro funcionario público.

Más tarde, en la misma cuenta de facebook, de Azeneth Torres de García, refiere que no tenía pensado publicar nada de lo sucedido, pero que decidió hacerlo por tres razones:

La primera, al saber que el joven migrante ya se encontraba "seguro" con su familia.

La segunda para que la gente haga conciencia, "estaba toda la cuadra llena, viendo y grabando, pero nadie se atrevía a parar esto, hasta que yo solo me acerqué, después de ahí se envalentaron varias personas".

Y tercero, dice: "Me he enterado que a mucha gente no le parece lo que hice, pues con la pena; me vale lo que piensen y digan de mí. En mi cara no permitiré este tipo de atropellos".

Y es con lo que finaliza la citada publicación.