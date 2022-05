'No puedo seguir buscando a mi hijo Alejandro'; activista denuncia abandono por gobierno de Sinaloa

"Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro", expresó Ceci Patricia Flores al denunciar en redes sociales que el gobierno de Sinaloa la ha abandonado y no la apoya con seguridad en la búsqueda de su vástago desaparecido.

Luego escribió: "No. No pude regresarme. Los policías municipales de Guasave, Sinaloa, me abandonaron. Mi hija Ceci y yo nos quedamos. No renunciaré ni dejaré de buscar a mi buen Alex al costo que sea. Que pase lo que tenga que pasar", expresó la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Alejandro, de 21 años de edad, fue privado de la libertad el 30 de octubre de 2015, en Los Mochis, Sinaloa.

Ese día su vida cambió, empezó a buscarlo y perdió el estilo de vida que llevaba. Cambió su residencia a la comunidad de Bahía de Kino, en Hermosillo, Sonora, donde la madrugada del 4 de mayo de 2019, hombres armados se llevaron a otros dos de sus hijos, Marco Antonio, de 31 años, y Jesús Adrián, de 15 años de edad. Días después, sicarios le regresaron a su hijo menor vivo.

A la fecha, Ceci Patricia, desde julio de 2021, está bajo resguardo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) por amenazas de muerte.

Tras resistir al abandono de la policía municipal de Guasave, Ceci Patricia Flores volvió a escribir, "mi hija Ceci y yo estamos cavando en el predio donde tengo información que puede encontrarse mi hijo Alejandro. Pedí la intervención de la @GN_MEXICO_ en Sonora y por fin llegaron los de Sinaloa".