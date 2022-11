'No nos vamos a dejar', dice Freddy Ortega de la 'generación de cristal'

En los últimos tiempos, muchos humoristas han tenido que manejar su humor "con pincitas" ante la cultura de la cancelación que impera en su mayoría por la llamada generación de cristal, sin en embargo, en el caso de Los Mascabrothers, ellos aseguran que, "no nos vamos a dejar".

Freddy Ortega ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón para hablar del éxito de Relatos Macabrones y de cómo, tanto él como su hermano Germán, han tenido que hacer ajustes a su comedia ante lo citado.

"Estamos luchando contra eso, pero no nos vamos a dejar, por ejemplo, no estoy dispuesto a decir 'todes'. Hemos hecho algunos sketches al respecto.

"No voy a decir nombres, sin embargo, hay una actriz, cuyo nombre no diré, que salió a decir que si dices su nombre ya es sinónimo de racismo; ahora resulta que se puede hablar más de la Virgen de Guadalupe que de ella; estamos llegando a extremos, criticando cosas que no tienen sentido y por situaciones que en verdad sí tienen importancia no nos estamos tocando el corazón; nos la tenemos que ingeniar para no dejar de hacer humor, pero cada vez nos van arrinconando más", dijo tajante.

Por otro lado, Freddy se mostró emocionado de la aceptación que ha tenido Relatos Macabrones, que hace unas semanas estrenó una nueva temporada.

"Estoy muy contento por la aceptación. En cada temporada logramos diferentes cosas y esta vez no ha sido la excepción. Muchas gracias a toda la gente que nos ha dado su apoyo en cada uno de nuestros proyectos. Estamos explorando nuevas vertientes de la comedia y eso nos ha funcionado muy bien".

Reconoció Ortega que su equipo, su hermano y él se documentan día a día para poder renovar y a su vez entretener a la audiencia por medio de Relatos Macabrones.

"El equipo de escritores es muy creativo y bueno Germán y yo siempre estamos aportando a la canastita. Agarramos leyendas urbanas o nos las inventamos.

"Nos ha ido muy bien con 'Fermín', es un campesino que habla con Dios y nosotros contamos que antes de Noé fue 'Fermín'. Vamos a encontrando fórmulas que nos permiten saber si la gente se queda o se va", comentó desde los foros de grabación de Televisa.

El comediante rechazó valerse de la política para concebir algún capítulo de Relatos Macabrones.

"La política puede generar situaciones chistosas, pero preferimos no tocarla en este proyecto", manifestó en la charla.

Celebró Freddy que personajes como "Frank" e "Igor" hayan trascendido enormemente entre el público.

"Han sido del gusto de la gente. De los que si nos hemos desprendido es de 'Jitomata' y 'Perejila' porque no nos veo haciéndolos a los 70 años. Ahora, hemos hecho musicales como Spamalot, El Joven Frankestein o Lagunilla, entonces la gente ya nos cree todo lo que hagamos, es importante buscar otras cosas".

Por último, Freddy expresó que espera muy pronto volver a la Comarca Lagunera con un proyecto.

"Estamos armando una gira de Lagunilla y seguramente con esa vamos a La Laguna", puntualizó el actor.