'No nos preparamos para esas situaciones'

"Uno nunca está preparado para esas cosas", dijo Rosario Vázquez, vecina de la colonia Centauro del Norte en ciudad Lerdo, de correr agua por el lecho seco del Nazas como en el 2016.

Y es que dicho sector fue uno de los más afectados en la última avenida del Nazas hace ya seis años, al encontrarse sobre la ribera, por lo que sus calles se vieron inundadas tras desbordarse, debido al gasto que registraba en aquella ocasión, que incluso rebasó los 700 metros cúbicos por segundo.

Tras lo ocurrido, toda la ribera del Nazas que atraviesa la zona conurbada de La Laguna fue reforzada por la Nacional del Agua (Conagua).

Pese a ello, algunos colonos, sobre todo los que tienen menos tiempo habitando en el sector sienten cierto temor de que vuelva a correr agua por el lecho del Nazas, y que ello ocasione afectaciones no solo a sus viviendas sino a sus familiares.

"Yo creo que nunca estamos preparados para esas situaciones, de hecho tengo poco viviendo aquí, pero sí he escuchado de vecinas que sí se les metió a sus casas. Yo tengo un año. Sí tengo temor, la verdad que sí, a lo mejor no son muchas cosas de valor las que uno tiene, pero pues lo poco que tiene uno se le va a echar a perder, y aparte de eso lo material, sino las vidas", dijo preocupada Rosario Vázquez, vecina del Centauro.

Pero algunas personas con más años habitando en este sector colindante con Gómez Palacio, se dijeron tranquilas al considerar poco probable que una nueva avenida se registre en este año.

Como Catalina, quien desde hace 17 años es vecina del lugar. Las últimas avenidas las recuerda como "tranquilas", aunque sí logró colarse el agua en sus calles, no pasó nada que lamentar.

"No se metió (a la casa), estuvo a punto de que eso pasara, pero gracias a Dios no pasó. No me preocupa porque al parecer todo está bien, eso esperamos. En las últimas avenidas sí nos ha ido bien".

Mientras que doña Cristina, con más de tres décadas viviendo en el Centauro, tuvo que ser evacuada la última vez ante el riesgo de que el agua inundara su vivienda, lo cual no sucedió, y dijo estar dispuesta a dejarlo todo si fuera necesario.

"La otra vez que hubo (riesgo), sí nos sacaron de las casas, porque sí es estaba brincando mucha agua. Me evacuaron. No estaba dañada la vivienda. En realidad no alcanzó a llegar el agua, solo estábamos preocupadas de que se saliera", y recordó que los vecinos se unieron para colocar costales de arena para evitar que la situación empeorara.

Los vecinos de este sector esperarán lo que determinen las autoridades correspondientes para tomar las medidas que crean necesarias para salvaguardar su vivienda y sus bienes.