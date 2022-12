'No hay polarización, hay politización', considera AMLO sobre su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no hay polarización, sino politización, y que la mayoría de la gente está de acuerdo con su gobierno.

"No hay polarización, hay politización, porque no hay polarización, porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo, no solo es lo que se ha manifestado; nuestros adversarios deben tomar en cuenta la opinión de la gente, porque ese es su principal problema, y creen que el pueblo es tonto, no… Tienen que tenerle más respeto a la gente y no actuar con actitudes de superioridad es un problema serio el clasismo, el racismo".

En su conferencia de prensa, al preguntarle sobre el proyecto político del senador Ricardo Monreal de reconciliación nacional y no más polarización, el presidente López Obrador dijo que está en su derecho de pensar de esa manera.

"Está en su derecho, no podemos pensar todos lo mismo, yo estoy dando nada más mi opinión, pero así está y también son sectores a los que estamos apoyando más por humanismo, porque hay que darle más al que tiene menos, eso es la justicia".

Insistió en que no hay polarización pues incluso hay sectores de clase media que apoyan a su administración, así como empresarios que coinciden con el proyecto de transformación que se está llevando a cabo en el país.

"Hay quienes coinciden, pero hay quienes no ven bien lo que hace Claudio, pero Claudio se situó como jefe del bloque conservado y es el que maneja los partidos de ese bloque. En mexicano hay empresarios muy inteligentes que no se dejan apantallar".