No hay ni una incubadora en el municipio de San Pedro: Valeria Mata

"No hay ni una incubadora en el municipio de San Pedro", declaró la regidora Valeria Mata Mejía, quien nuevamente evidenció las deficiencias que se tienen en el sistema de salud, en esa ciudad.

Resaltó que pese a que es un municipio con miles de habitantes no puede ser posible, que no se cuente con un servicio digno de salud, pues reiteró que faltan medicamentos y personal y las deficiencias se tienen con las instancias a nivel federal; es decir en el Seguro Social, ISSSTE y en el Hospital General.

Por lo anterior, propuso que, como Cabildo, los compañeros de la Comisión de Salud o del resto de las comisiones fijen un posicionamiento, incluso volvió a solicitar al alcalde David Ruiz que sea el conducto para exponer la situación ante las instancias competentes.

"Solicitarles a las presidentas de comisiones a fijar un posicionamiento sobre el desabasto que tenemos en el sistema de salud en San Pedro y no solo es el tema de los medicamentos, es tremendo como estamos con el servicio, mal, muy mal, en las instituciones federales, como el Seguro Social, el ISSSTE, sobre todo no tenemos ni siquiera una incubadora para los bebés que nacen prematuros y no puede ser posible que en una ciudad habitada por miles de personas esté así, que no se tenga un buen servicio, no puede ser posible esto, es más no hay ni siquiera oxígeno" enfatizó.

Hay que recalcar que hace más de un mes, también en una reunión de Cabildo, la regidora postulada por el Partido Verde Ecologista, envió un escrito donde denunció que los fines de semana no se conseguía ni un médico en los Centros Médicos, incluso el señalamiento lo hizo también para el Hospital General y para los consultorios particulares, pues afirmó que prácticamente las personas tenían prohibido enfermarse durante los sábados o domingos, ya que era "imposible encontrar un doctor en San Pedro".

Se mencionó que las personas tenían que trasladarse a Torreón y tomando en cuenta que las familias son de bajos recursos, les significaba un gasto muy elevado.