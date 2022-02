'No hay instrucción de perseguir a conductores', señala jefe de Tránsito de Torreón

El jefe de Tránsito de Torreón, Luis Morales, afirmó que no existe ninguna instrucción para que los agentes viales "persigan" a conductores que busquen evadir los filtros del Operativo Alcoholímetro, toda vez que ello puede derivar en mayores tragedias viales.

Se refirió a lo ocurrido el domingo en la madrugada, cuando un joven en estado de ebriedad impactó su vehículo de lujo contra un taxi, mismo en el que perdieron la vida de forma instantánea una pasajera y el chofer; de tales hechos, ocurridos en el cruce de Madero y Victoria, trascendió que el responsable evadió el filtro del Alcoholímetro que estaba instalado en Victoria e Independencia, lo que derivó en la tragedia en la que intervinieron el consumo de alcohol, la alta velocidad y la imprudencia.

"Si hubiera tomado la Victoria desde el Independencia, nosotros lo hubiéramos detectado, entonces esta persona tomó sus medidas y buscó la forma de evadir, ojo, hay una situación que quiero dejar bien clara, no hay una instrucción de seguir a nadie, está probado y hace dos años ocurrió un accidente en un filtro de alcoholemia, en Torreón-Matamoros y Gaviotas, alguien no se detuvo, lo siguieron y en esa persecución, uno de los vehículos impactó a un taxi y hubo personas fallecidas, no es nuestro afán, perseguir no está dentro de nuestra norma, ni de nuestro protocolo, al contrario".

Señaló el funcionario, que contrario a lo que se cuestiona en redes sociales respecto al anunciar claramente las ubicaciones de los filtros del Alcoholímetro, se buscará seguir de esa forma, para no participar en persecuciones que puedan derivar en mayores tragedias.

Dijo que en ese sentido la apuesta es a la prevención y la responsabilidad de la misma ciudadanía, la cual debe de tomar sus propias precauciones, no solamente al regresar a casa después de salir a divertirse, sino en procurar arribar a bares, restaurantes y centros de diversión en taxis, servicios digitales de transporte o bien, utilizando en todo momento la figura del conductor designado.

De la misma forma, lamentó que ocurran ese tipo de tragedias, las cuales han enlutado a dos familias y con problemas graves a quienes acompañan al responsable. "Fue una consecuencia fatal, hoy tiene un precio muy alto y tiene a dos familias enlutadas, tiene a una familia en un predicamento por estar el protagonista detenido… De verdad tenemos que tomar responsabilidad de nuestros actos", dijo el jefe de Tránsito de Torreón.

Dinámica en filtros

Aclara jefe de Tránsito dinámica de actuación en filtros del Alcoholímetro.

* Se trabaja con filtros fijos y en puntos estratégicos de todo el municipio.

* Afirma el funcionario que no se perseguirá a quienes eviten los filtros, toda vez que existe un riesgo de percances con mayores consecuencias.

* Llama a la ciudadanía a que se tenga responsabilidad al volante y eviten combinar el alcohol con el manejo de vehículos.