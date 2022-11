¡No ha parado de trabajar! Carlos Arenas asegura que la suerte no le ha dejado de sonreír 

Carlos Arenas se considera un "suertudo", y es que de 2006 a la fecha no ha parado de trabajar.

"Estoy muy contento. Hace poco hice un recuento de mi trabajo y he tenido bastante. He estado en buenos proyectos.

"No sé si la palabra sea suerte, pero he tenido mucha suerte de estar en estos proyectos y en varias televisoras. Las cosas que son para ti, son para ti, si no, no; estoy viviendo y dejándome llevar. Disfruto bastante mi trabajo", sostuvo.

El conductor se mostró emocionado de que el público lo apoyara cuando estuvo haciendo presentaciones especiales en Hoy, tan es así que distintos usuarios de las redes pidieron a Televisa que ya se quedara fijo.

"Me sorprendí mucho. Hay muchos 'haters' en las redes y la verdad que ninguno de ellos me atacó, al contrario, a los internautas les gustó lo que hice en Hoy. Eso me da ánimos para hacer mi trabajo".

Carlos compartió que hasta ahora, no sabe si volverá al matutino para quedarse en éste.

"Estuve dos semanas en Hoy, me la pasé increíble. Me trataron padrísimo. Tengo muchas ganas de laborar y qué mejor que hacerlo en Televisa. Por ahí, hay pláticas (De si se integra a Hoy en 2023), sin embargo, aún no se concreta nada".

Por otro lado, Carlos Arenas se mostró emocionado de conducir, desde la Ciudad de México, la entrega de los premios Grammy Latinos a celebrarse hoy, a partir de las 20:00 horas, en Las Vegas.

"Este jueves por Canal 5 no se pueden perder esta entrega. Voy a conducir con Ximena Córdoba. Vamos a estar en vivo, transmitiendo los detalles de lo que va ocurriendo. Se le hará un homenaje padrísimo a Marco Antonio Solís".

Carlos expresó que se ha preparado muy bien para dar comentarios acertados al público.

"Me tocó darme una muy buena estudiada porque sí son bastantes los artistas, pero vale la pena porque yo soy muy fan de la música".