'No fue descuido... fue valemadrismo'

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, evidenció con imágenes en fotografías y videos presentados al Cabildo en pleno, el deplorable estado en el que recibió su gobierno, las instalaciones de varias de las dependencias municipales donde se notan daños intencionales a los inmuebles, por lo que aseguró que no se trata de un descuido sino de 'Valemadrismo'.

La alcaldesa estaba tan molesta al término de la presentación, que se levantó de la mesa diciendo que no podía seguir viendo esas "marranadas".

Cabe destacar que la pasada administración fue la primera que ha tenido Gómez Palacio de alternancia a través de Morena, siendo iniciada por la exalcaldesa Marina Vitela y concluida por la exalcaldesa Anabelle Gutiérrez.

Durante el Cabildo, la alcaldesa Leticia Herrera se refirió directamente al regidor de Morena, Armando Navarro, por haber dicho (tras el recorrido realizado en el edificio de Seguridad Pública) que parecía "descuidado" y que dicho comentario la había dejado sin palabras, puesto que dijo que las cosas "no se cayeron solas, ni a besitos ni con cariños" y habló de los daños en vehículos como los Vactor.

"No se trata de un descuido, se trata de un tema de 'valemadrismo' con las cosas que son del pueblo, con las cosas con las que trabajan las dependencias que no son de nosotros, sino para darle atención a la ciudadanía y a sus colonias y áreas rurales y aquí se ve, y lo van a constatar", dijo la presidenta, quien arremetió contra el regidor diciéndole que si esto le parece un descuido, ella ya se imagina cómo ha de tener su casa.

En los videos se observa el deterioro y vandalismo del que fueron objeto las instalaciones de Protección Civil, Seguridad Pública y Sideapa, así como al parque vehicular destruido. Igualmente las bombas de agua de los pozos de agua potable. En ellos muestran en las instalaciones destruidas con fugas de agua, con animales muertos, unidades en deplorables condiciones, baños deteriorados, aires acondicionados oxidados, cables expuestos, daño considerable en las paredes, corrosión en tuberías, fugas de agua, falta de luz, preservativos en oficinas, una planta para combatir el arsénico en desuso y completamente dañada, patrullas siniestradas e inservibles, saqueo de áreas, marrazos en las paredes y los centros comunitarios Solidaridad, Nogales y Chapala completamente vandalizados.

SE LEVANTA DEL CABILDO

La alcaldesa pidió al regidor de Morena no ser cínico, "pues no es un descuido sino un tema vergonzoso, un tema que duele en el alma ver cómo dejaron las instalaciones de estas dependencias, que por eso no dieron servicio 3 años a Gómez Palacio", aseguró. Tras el comentario se retiró porque no podía seguir viendo "estas marranadas".

El regidor Armando Navarro se dijo ofendido; leyó un posicionamiento en el cual dijo que el edificio de Seguridad Pública parecía haber sido abatido por un huracán, pero por falta de mantenimiento y que no encontró vestigios de una pared destruida y lo atribuyó a la falta de entrega de participaciones por parte del Gobierno del Estado a Gómez Palacio. También pidió una disculpa pública por parte de la presidenta, lo cual detonó algunas sonrisas entre varios integrantes del Cabildo.

El regidor José de Jesús Hurtado Ortiz, dijo que en 3 años de la pasada administración no se invirtió un solo peso en la deportiva del ejido Esmeralda y que en cambio mantener al personal a cargo de la misma costó mas de 30 mil pesos mensuales, pero que al exponer la situación a la alcaldesa Leticia Herrera, de inmediato ordenó su reapertura.

El regidor panista, Uvaldo Nájera y la regidora Lupita Hermosillo pidieron formalizar denuncias por los daños en las dependencias. El regidor, José Efrén Peña, pidió al Cabildo no caer en protagonismos, mientras que la regidora morenista, María Elda Nevares, dijo que las dudas siempre van a existir y que eso no los convierte en cínicos; mientras que el coordinador de la fracción de Morena, Yahir Vitela, aseguró que no será comparsa de nadie y que está a favor que se realicen las investigaciones correspondientes. "Yo en lo personal desconocía mucho de todo esto", aseguró.

El síndico municipal, Jaime Aguilera, mostró al Cabildo fotografías que evidencian que hubo daños intencionales. El regidor Navarro quiso intervenir para defender su punto nuevamente pero el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, dijo que ya había quedado clara su postura, por lo que concluyó la sesión.