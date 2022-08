Niños no registrados son inexistentes para el Estado, invitan a brigada del Registro Civil en Torreón

Porque para el Estado aquellos niños que no están registrados no existen, se lleva a cabo una brigada por parte de la Dirección del Registro Civil, en colaboración con el Municipio de Torreón, la cual habrá de concluir este miércoles.

La sede es el Auditorio Municipal, donde el Registro Civil instaló varias mesas receptoras a fin de brindar una atención más rápida.

Dora Alicia de la Garza Villanueva, directora estatal del Registro Civil, informó que se trata de una brigada destinada al registro de nacimiento de los niños y niñas, así como para la expedición de certificados de inexistencia, así como de corrección de actas de nacimiento.

La funcionaria estatal recordó que en Coahuila se tienen dos meses después del nacimiento para realizar el registro de los menores, de lo contrario se deberá solicitar un certificado de inexistencia.

De la Garza Villanueva dijo que desafortunadamente no se tiene una cifra de aquellos menores que pudiera estar en calidad de "inexistentes", sin embargo, los certificados de inexistencia han sido de los más solicitados en este tipo de brigadas.

"Lamentablemente es un dato totalmente incierto por ser niños que para el Estado no existen; mientras los padres no registren su nacimiento no son contabilizados y obviamente eso afecta las políticas públicas", señaló.

Además de los certificados de inexistencia, otro de los servicios más solicitados son las aclaraciones de actas.

En el tema de los niños no registrados en el tiempo señalado, la directora comentó que a la vez, los padres de familia caen en una omisión de cuidados puesto que es un derecho de los menores. "Es omisión de cuidados, es falta de cultura por parte de los padres cuando ocurre este tipo de problema los registran cuando requieren el acta por una cuestión médica o cuando van al preescolar", dijo.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer, detalló que la brigada se desarrollará durante dos días, en este marte dijo se ofrecerán correcciones de actas además a 50 pesos, cuando normalmente este servicio tiene un costo de 590 pesos.

Para el día de mañana se tendrá el servicio de registros sin límites y se tendrán también para 300 actas así como para la expedición de certificados de inexistencia.