Niño juega con las supuestas cenizas de su abuela en un video de TikTok

Desde hace tiempo TikTok se ha convertido en el medio de entretenimiento predilecto de muchas personas. Esta plataforma ha ganado popularidad con el pasar de los años hasta el punto de convertirse en una de las redes sociales más utilizadas de internet. ¿Por qué? Por difundir y hacer virales contenidos estrafalarios como el de un niño jugando con las supuestas cenizas de su abuela.

No cabe duda que a la comunidad de internet le encanta visualizar este tipo de historias, y por el formato que maneja la famosa plataforma de videos cortos todos los días podemos encontrar una publicación que nos asombre a muchos, y se vuelva viral, como la que presenta esta curiosa situación.

En esta ocasión está llamando la atención de los usuarios en TikTok lo que parece ser una relación que va más allá de la vida y la muerte. Pues lo que se ve a cuadro, y resulta perturbador para algunos, es un niño pasando tiempo de calidad con su abuela. ¿Qué es lo diferente? Que ella no está viva y en realidad son sus cenizas con las que está jugando el pequeño.

Este inusual momento fue captado y subido por el usuario Aaron Robles (@aaron.robles_o), el cual no tardó mucho tiempo en volverse viral, pues hasta el día de hoy se muestra como uno de los videos con mayor número de visualizaciones en su canal (6.4 Millones), además de contar con casi un millón de me gusta (952.7 K) y 5 mil 459 comentarios.

El video que alcanza apenas los 5 segundos de duración muestra en una primera instancia al autor de la publicación, con el título de fondo: "Momentos familiares inolvidables que te unen", y en la siguiente toma se puede ver al que aparentemente es su hijo manipulando las cenizas que estaban contenidas en una urna que tiene a la mano. "Mi hijo jugando con la abuela", se lee mientras el niño deja caer una pila de polvo, e intenta recoger otra parte en el suelo.

Aunque a muchos les causó extrañeza y hasta desagrado, los usuarios que comentaron la publicación se lo tomaron con alegría y humor señalando la inocencia del pequeño que al parecer creía estaba jugando con tierra.

Algunos de los comentarios, que también recibieron gran apoyo por parte de los usuarios, al obtener muchos me gusta fueron los siguientes: "Acaba de fallecer mi abuelo, y este video me ha hecho reír mucho imaginando a mi hijo jugando con el abuelo!, gracias por el humor!": "La abuela: ni muerta puedo estar sin que me dejéis a cargo del niño"; "La abuela: ni muerta dejo de cuidar nietos"; "La abuelora: ay ay ay!!! Mi pierna".

Aprovechando la época de día de muertos, este es un ejemplo de la relación que tienen los mexicanos con la "otra vida", pues a pesar de mantener también un ambiente de respeto, sabemos que cada situación puede tener un toque de humor.