Municipio de Torreón destina más de 125 mdp para armamento y uniformes

El Municipio de Torreón destinará un total de 125 millones de pesos en la adquisición de armamento, uniformes, equipamientos y elementos tecnológicos de inteligencia en el tema de la seguridad pública, informó esta semana el alcalde Román Cepeda, quien precisó que el sentido de dicho recurso será no solamente el de robustecer el estado de fuerza de Seguridad Pública Municipal, sino de que el recurso puede permitir un mayor trabajo de inteligencia en temas preventivos y hasta reactivos.

Se refirió a las recientes detenciones y hasta aseguramientos destacados de elementos ilícitos, los cuales, lejos de ser una situación de "alarma" hacia la población, deben de ser interpretados como el resultado del trabajo de seguridad que se realiza desde la autoridad municipal.

"En próximas semanas vamos a dar, como ya lo he anunciado ya técnicamente, los anuncios en materia de inteligencia en Torreón, que es a lo que le apostamos, para tener no solamente la proximidad, la reacción en las distintas policías, sino que también vaya acompañado de inteligencia, que toda la ciudadanía se sienta segura... Es todo un sistema integral, no solamente de cámaras, tiene que ver con arcos, con cámaras, con patrullas inteligentes, con una mejor comunicación, va coaligado todo a tener un mejor servicio integral".

Respecto a la adquisición de armamento para el uso de la Policía de Torreón, Cepeda precisó que se entregó ya un adelanto "importante" de los recursos necesarios para mejorar el poder de fuego de los agentes, esto mediante la compra de armas largas, armas cortas y el parque correspondiente, proceso que tendrá una duración de varios meses hasta que sea completado, pero que podrá mejorar la labor policial en esta misma administración municipal.

Señaló que, de forma global, se requieren 15 millones de pesos solamente para la adquisición del armamento, pero para la compra de arcos detectores de armas, cámaras de última generación y otros elementos de "inteligencia" la suma será por el orden de los 125 millones de pesos.

"Son 15 millones de pesos en armamento, (pero) van a ser alrededor de 125 millones de pesos, en todo lo que ya se invirtió, lo que se va a invertir en temas de inteligencia, lo que se va a invertir en tema de nuevo armamento, y evidentemente esto ya va incorporando, sin contar por supuesto la parte del equipamiento, que ya ustedes fueron testigos el día dos de mi gestión, que fue el equipamiento de las patrullas".