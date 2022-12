Mujer recibe mensaje que 'le cambia la vida' al descubrir un secreto familiar

Una mujer en Brooklyn, Estados Unidos, compartió cómo descubrió que su padre biológico no es quien pensaba, después de que un extraño le envió un mensaje de texto para hacerse una prueba de ADN. El resultado la llevó a sacar de su vida a su madre.

Narró que una persona anónima creó una cuenta falsa en Facebook para enviarle más mensajes a ella y a su esposo sobre el test.

En TikTok, Lane ( @laneiscool14 ) detalló que recibió un mensaje de un número de teléfono desconocido animándola a realizarse una prueba de ADN, el año pasado.

"Este maldito mensaje de texto aquí cambió mi vida para siempre", dijo en el video de tres minutos: "Hola Lane. Este no es un mensaje de spam. Creo que es muy importante que realices una prueba de ADN de Ancestry.com y revises sus coincidencias (...) Buena suerte".

Se mostró escéptica, sin embargo, después de hablar con una amistad, decidió responder: "¿Quién eres?"

Le contestaron: "Ojalá pudiera decirlo, pero es mejor dejarte hacer la prueba. ¿Ya pudiste hacerla?".

Lane agregó que ya había usado el servicio 23andMe el año anterior porque estaba en oferta.

El extraño explicó que Ancestry.com tiene una base de datos diferente a la de 23andMe. Después de numerosas preguntas, el otro dijo que tienes "otra familia de la que quizás no estés al tanto".

Su padre biológico buscó ponerse en contacto con ella

La madre de Lane finalmente confesó que tuvo una aventura con un hombre de 25 años mientras estaba en la universidad a los 35 años recibiendo su título en educación. "Casi me caigo de mi maldita silla", explicó Lane en el video, mencionó el The New York Post.

"Me entero que sí, esta persona es mi padre", reveló. "Así que le envié un mensaje de inmediato y él vive en California. Él es británico. Dijo que mi madre le envió una tarjeta de Navidad cuando yo tenía dos años, diciendo mi nombre en ella y que ha buscado mi nombre en Google desde entonces".

"En 2007, apareció mi nombre, vio una foto y supo de inmediato que yo era su hija". Detalló que su padre biológico le envió un correo electrónico a su madre para ponerse en contacto con ella, pero "lo amenazó" y le dijo que "los dejara en paz" y nunca más los contactara.

"Entonces, ¿qué hizo? Me siguió en las redes sociales toda mi vida", dijo. "Me vio salir con mi novio, casarme, tener hijos, todo, todo desde afuera, sin poder conocerme".

Lane luego publicó una foto de ella y su padre biológico, uno al lado del otro, y escribió: "Te digo que esta foto me asustó muchísimo".

Lane agregó que el secreto familiar puso una tensión significativa en su relación con su madre. Como resultado, ella la sacó de su vida.

En una actualización reciente, Lane reveló que ella y el padre que la crió no han hablado sobre la noticia, pero él sabe que ella no es su hija biológica.

"Sigue siendo mi papá. Todavía soy su hija. Mis hijos siguen siendo sus nietos". Lane explicó que hablará con él al respecto eventualmente y que está tomando las cosas a su propio ritmo.

"Siento que ahora tengo dos papás, lo cual es algo bueno", concluyó.

"Te pareces mucho"

"Horrendo. Se le negó una hija", escribió una persona. "Awwwwww", escribió otro usuario. "Cuidó de ti de la única manera que pudo".

"Me alegro de que sepas la verdad, pero es una gran manera de averiguarlo", dijo otro. "Esto es desgarrador", agregó otro TikToker, mientras que uno comentó: "Te pareces mucho a tu padre biológico".

Su papá no envió los mensajes

Lane reveló en un video de seguimiento que en realidad fue su sobrino quien le envió el mensaje de texto.

"En realidad era el hijo de su hermano, que tiene una historia similar a la mía", explicó, y agregó que él "no quería que yo pasara" por las mismas cosas que él pasó.

Lane dijo que más tarde conoció a su padre en California y se enteró de que él tiene dos hijas pequeñas: sus hermanas.