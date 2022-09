Mujer política 'muestra demás' y lanza su campaña a través de OnlyFans

OnlyFans es la plataforma preferida de las creadoras de contenido que ofrecen material exclusivo, incluidas las fotografías explícitas, a sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, una mujer en Perú la utiliza también para el proselitismo, y es que Tess García Santamaría busca ser regidora primera del distrito de La Banda de Shilcayo, en el departamento de San Martín.

Según se observa en su cuenta de Instagram (@tessgarciaoficial), donde abundan las fotografías en ropa interior, la emprendedora de 44 años es abanderada por el movimiento Unión Regional.

Por otro lado, en OnlyFans recibe a los visitantes con la leyenda "DESNUDO TOTAL (total nudity)".

Tess García explicó a medios peruanos que creó su cuenta en OnlyFans durante la pandemia de COVID-19, ya que la cuarentena la había obligado a cerrar un negocio de crianza de gallinas.

"Entonces vi mujeres muy bonitas, en la capital, en Lima, artistas que estaban emprendiendo en OnlyFans y dije: '¿por qué no una provinciana como yo, pues una chica normal también que emprenda en OnlyFans?'"

Y fue más tarde cuando la modelo dio el salto a la política, motivada por su "vocación de servicio" a la comunidad y un deseo de fomentar el turismo.

"Me metí en política como el promedio de nosotros ciudadanos, estoy cansada de la política de siempre, y como emprendedora, merecemos un cambio", dijo, y aseguró tener una vocación de servicio a su comunidad y un deseo por fomentar el turismo.

Además, aseguró que la "estrategia" que consiste en mostrarse sexy se eligió como una alternativa ante la falta de presupuesto para la campaña.

"Es solo una estrategia política. Quiero aclarar que no estoy desnuda, es solo sexy", dijo. "No estoy haciendo absolutamente nada de malo, no he sido corrupta".

Sin embargo, cuando se le señaló que los usuarios de la plataforma habían visto imágenes que sí mostraban desnudez, la candidata dijo que "es un emprendimiento muy aparte, nuestras propuestas son muy diferentes, estamos participando como partido".

Entre las imágenes en el Instagram de @tessgarciaoficial también se encuentra al ingeniero Aldo Ruíz, abanderado por la Unión Regional y candidato a la alcaldía de La Banda de Shilcayo, así como Hugo Díaz, quien busca ser gobernador de la región.