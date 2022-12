Muere adolescente al ser golpeado por caballo

Un menor de 12 años perdió la vida durante la tarde del pasado miércoles luego de recibir un fuerte golpe en el pecho por un caballo. La defunción del adolescente se registró alrededor de las 17:00 horas en el poblado de San Francisco, perteneciente al municipio de Tlahualilo.

Según las primeras investigaciones, el fallecido se encontraba en un terreno al exterior cuando se aproximó al caballo; al estar cerca golpeó al animal con un látigo en su parte trasera. Inmediatamente al sentir el latigazo el equino reaccionó lanzando una patada con una de sus patas traseras, logrando darle un golpe en el tórax al joven.

En dicho momento, el menor de edad cayó inconsciente al suelo, por lo que personas que se encontraban en el lugar alejaron al caballo e intentaron atender al lesionado.

Al ver que no despertaba, optaron por trasladarlo a bordo de un vehículo particular hacia el Centro de Salud ubicado en el mismo lugar. Al arribar a dicho centro, el personal médico confirmó que el menor ya no contaba con signos vitales, por lo que fue imposible hacer algo por él.

Ante dicha situación, las autoridades del hospital informaron de inmediato a las autoridades competentes a través de una llamada al sistema estatal de emergencias 911, para que acudieran y tomaran parte en el caso.

A la institución médica arribaron elementos del Ministerio Público a cargo de la Vicefiscalía Región Laguna I, para tomar conocimiento de los hechos.

Luego de las primeras indagatorias, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo hacía las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento. Posterior a ello, el cuerpo del menor fue entregado a sus familiares para los servicios fúnebres correspondientes. Por su parte, será un agente investigador a cargo del Ministerio Público quien continúe con las investigaciones.

Deceso

