Mostra de Venecia 2022 arrancará el próximo miércoles y va Iñárritu por el León de Oro

El mexicano Alejandro González Iñárritu y el argentino Santiago Mitre competirán por el León de Oro de la 79ª Mostra de Venecia, que arranca este próximo miércoles llena de cintas esperadas, como "Blonde", con Ana de Armas, y regresos, como el de Penélope Cruz un año después de ganar la Copa Volpi por "Madres paralelas".

Una gran presencia hispana que encabeza Iñárritu, autor de las oscarizadas "Birdman" (2014) o "The Revenant" (2015) y que regresa al certamen veneciano con "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", una "comedia nostálgica" rodada para Netflix y que supone su vuelta a México desde "Amores perros" (2000).

Se trata de un "viaje épico" de un reconocido periodista mexicano que regresa a su país para rendir cuentas con su identidad, sus afectos familiares y sus recuerdos en un intento de buscar respuestas en su pasado para reconciliar su condición presente.

Una película "profundamente personal" y muy esperada que está protagonizada por Daniel Giménez Cacho y Griselda Siciliani.

Por su parte, Mitre compite con "Argentina, 1985", en la que recorre la estrategia de dos fiscales, Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, en el juicio que sentó en el banquillo por crímenes de lesa humanidad a los militares de la última dictadura (1976-1983).

La película, que será distribuida por Amazon Prime Video, está protagonizada por Ricardo Darín, en la piel del fiscal Strasera, y Peter Lanzani ("El clan") como Moreno Ocampo.

Ambas propuestas forman parte de la Sección Oficial de la Mostra, compuesta por un total de veintitrés obras que competirán por el prestigioso León de Oro, al que también aspirará los últimos trabajos de Darren Aronofsky, Noah Baumbach, Todd Field o Luca Guadagnino.

Y también contará con alguna otra aportación hispana.

Es el caso "Blonde", la esperada biografía de la icónica Marilyn Monroe interpretada por una rubia Ana de Armas o "L'Immensitá", en la que la española Penélope Cruz se mete en el papel de una "mamma" romana de los años setenta. Un trabajo con el que la actriz madrileña tratará de repetir el éxito de "Madres Paralelas", filme por el que se llevó la Copa Volpi de Venecia el año pasado.

Por otro lado, "Monica", la historia del italiano Andrea Pallaoro sobre una mujer que vuelve al Medio Oeste estadounidense para cuidar de su madre enferma, cuenta en su reparto con la mexicana Adriana Barraza, quien ya salió en "Babel" (2006) de González Iñárritu.

El jurado de la Sección Oficial veneciana estará presidido por la actriz estadounidense Julianne Moore y entre sus miembros figuran el español Rodrigo Sorogoyen y el argentino Mariano Cohn.

EL ESPAÑOL, TAMBIÉN EN HORIZONTES.

El español también sonará en Horizontes, la segunda sección del festival, dedicada a las nuevas corrientes expresivas y cuyo jurado este año estará presidido por la cineasta española Isabel Coixet.

En ella competirá el argentino Juan Diego Botto, que se estrena en la dirección con "En los márgenes", protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar, en una dura historia sobre desahucios.

Su compatriota Laura Citarella proyectará "Trenque Lauquen", el chileno Fernando Guzzoni "Blanquita", el mexicano Carlos Eichelmann Kaiser presentará Zapatos Rojos" y la actriz española Lola Dueñas estará en el reparto de "A noiva", del brasileño Sérgio Tréfaut.

FUERA DE CONCURSO.

La sección Fuera de concurso de Venecia siempre merece la pena por esconder producciones cuanto menos sorprendentes.

Por ejemplo la británica Sally Potter regresa a Venecia tras su aclamada "Orlando" (1992), con el corto "Look at me" en el que pone cara a cara a Javier Bardem y al cómico Chris Rock.

Otro flamante regreso es el de la argentina Lucrecia Martel que estrenará en Venecia su cortometraje "Camarera de piso", después de pasar por el Lido veneciano con su drama colonial "Zama" (2017).

PARALELAMENTE VENECIA.

Las propuestas hispanas también figurarán en las distintas secciones paralelas e independientes de la Mostra.

Por ejemplo, la española Carla Simón estrenará su corto "Carta de mi madre para mi hijo", un retrato sobre la feminidad y la historia con Angela Molina, Cecilia Gómez y Ainet Jounou presentado en las Jornadas de los Autores.

Y el colombiano Theo Montoya competirá en la 37ª Semana Internacional de la Crítica con "Anhell69", un documental punk-rock sobre la joven escena "queer" de Medellín.