'Montan' negocio para la foto del Ayuntamiento de Gómez Palacio

Este miércoles por la tarde y en el lapso de unas horas, un joven colocó una lona con el nombre de la empresa Cotailor Vanguardia S.A. de C.V (que facturó medio millón de pesos al Municipio de Gómez Palacio por la impresión de 3 mil gacetas municipales) sobre una construcción en alto, que se encuentra al lado de una estética de perros.

El joven bajó de inmediato tras pegar la lona y tomó varias fotografías del letrero en aparente vinil, que colocó por dentro de la ventana, mismo que no estaba ni hace meses ni tampoco este miércoles por la mañana. No indica el exterior el número 1393/4, ni sus actividades; de hecho su ícono es un camión de transporte.

Tratándose de una empresa que se dedica (según la factura por medio millón de pesos expedida al Municipio) a la impresión de publicaciones, la empresa Cotailor Vanguardia S.A. de C.V., contratada por el Ayuntamiento, no aparece por su nombre en redes sociales, ni promociona sus servicios de imprenta y por lo que respecta al buscador en Internet Google, la empresa es inexistente.

No obstante, donde sí existe es en papel y en el registro de contribuyentes del SAT, por lo cual son válidas las facturas que emite.

NADIE LOS CONOCE

El Siglo de Torreón realizó un recorrido por los negocios contiguos al 1393 del bulevar Constitución, en la colonia Margaritas, en Torreón, donde se ubica este proveedor de servicios contratados por el Ayuntamiento de Gómez Palacio, pero nadie supo responder sobre dicha oficina ni a qué se dedican, incluso mencionaron que no solían identificar quién era el dueño o dueña, si acudían o no seguido a la misma, o ver gente seguido.

La oficina no tiene señalado un número BIS ni tampoco un guión que indique que son varios locales con el mismo número 1393.

A un lado de la estética de perros se encuentra, por ejemplo, un local relacionado con temas de rehabilitación del cuerpo humano, mismo que los vecinos desconocen si aún sigue operando, porque tiene la cortina de metal abajo.

Arriba del mismo local se encuentra la oficina recién señalada mediante la lona de vinil.

SE DESLINDA ESTÉTICA DE PERROS

El Siglo de Torreón contactó a Itzel Ornelas, quien menciona ser la dueña de la estética con el número 1393 llamada "K-ninos, Barber Dog" y quien se deslindó por completo de las facturas emitidas por Cotailor Vanguardia S.A. de C.V. al Municipio de Gómez Palacio, por casi medio millón de pesos correspondientes a la impresión de 3 mil gacetas municipales en el mes de julio de 2021.

"Yo sí me quiero deslindar por completo de esta situación, porque no tengo ninguna vinculación con la Presidencia de Gómez Palacio ni con estas facturas. Ya quisiera yo tener ese medio millón de pesos en mi bolsa", dijo Itzel, quien comentó que tampoco se relaciona con la política y que su negocio, que es una barbería de perros y otros cuidados de higiene y estética de estos animales, tiene ya 4 años en ese mismo local, dando estos servicios a las mascotas en el número 1393 y explicó que sí existen otros locales que usan ese mismo número exterior que no están debidamente señalados en la puerta.

"Creo que en la parte de arriba hay una estética, pero es para personas, y se ve como un espacio que podría ser una oficina o algo así, pero no sé a qué se dediquen ni los he visto; hay un local de rehabilitación al lado", dijo Itzel, quien comentó que desconoce por completo si hay alguna imprenta en esos locales, pero en cambio sí mencionó que hay un negocio cercano, el del número 1405, donde hay un hombre que se dedica a algunos trabajos relacionados con impresiones, mismo que está a unos metros de ahí y a un lado de un restaurante de conocidos tortillones.

El pequeño negocio del 1405 (distinto al de la factura), además suele tener la cortina de metal a la mitad, por lo que no se ve el interior.

En efecto, El Siglo de Torreón preguntó al hombre que ahí atiende por alguna imprenta cercana, pero dijo que en su caso solo hacía algunos folletos y que la imprenta más próxima estaba a varias cuadras adelante, rumbo al oriente, es decir, tampoco sabía de las actividades de Cotailor Vanguardia, que estaría a unos cuantos metros de distancia.

MIL

gacetas del ayuntamiento de GP se imprimieron en empresa Cotailor Vanguardia S.A. de C.V., según factura.

(FERNANDO COMPEÁN)