Monreal advierte que Senado no aceptará cambios a 'vacaciones dignas' en México

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que el Senado no aceptará regresiones en la minuta de "vacaciones dignas" que le devolvió con cambios la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el legislador anunció que los senadores ratificarán todos los puntos aprobados en la Cámara Alta y volverán a enviar a San Lázaro para evitar afectaciones a la clase trabajadora.

"No he visto la modificación que hicieron en la Colegisladora, pero les diría con toda seriedad que no aceptaremos regresiones en el dictamen que aprobamos, regresiones que afecten los trabajadores" asegura Monreal.

Además, explica que ellos votaron un dictamen por unanimidad. "Vamos a insistir y a ratificar ese dictamen, tal y como lo aprobamos hace unos 20 días; es decir, ratificaremos y lo regresaremos a la Cámara de Diputados" expresó el morenista.

Cabe decir que la mayoría en la Cámara de Diputados avaló con cambios la minuta de "vacaciones dignas" que había sido aprobada en el Senado, ya que en lugar de los 12 días que se habían establecido en el primer año laboral de los trabajadores, se modificó el dictamen para fijar el derecho a tomar seis días consecutivos y el resto de las vacaciones en otros periodos.