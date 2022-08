Molinar se vuelve a coronar

- Con la premiación en reconocimiento a los mejores desempeños en el rally cronometrado y en el paseo turístico, ayer llegó a su fin la edición 2022 del Coahuila 1000 - Desert Rally, que nuevamente ha dejado satisfechos a pilotos, patrocinadores y al comité organizador.

Fue en el Centro de Convenciones de esta ciudad donde se llevó a cabo la ceremonia en la que se reunieron pilotos, familiares y miembros del comité de competencia, para compartir un desayuno y la satisfacción de haber retado al desierto coahuilense.

Autoridades estatales y municipales, dieron realce a la ceremonia de entrega de trofeos, al acudir Azucena Ramos, secretaria de turismo del Estado, quien acudió en representación de Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila; Jorge Luis Cuerda, primer regidor del Ayuntamiento de Torreón; Roberto Bernal de la Secretaría de Salud, así como Mariano Cerda, titular de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Torreón, organismo responsable de la organización del evento, desde su concepción.

TRIUNFADORES

Luego del chequeo y revisión minuciosa de los tiempos, las rutas y gps, el chihuahuense Marco Molinar repitió como campeón "Overall" o absoluto, por segundo año consecutivo, convirtiéndose en el rey indiscutible del Coahuila 1000 y recibiendo sonoros aplausos durante la premiación.

Por su parte, en la categoría de Doble Propósito, el podio fue encabezado por José Casillas que se quedó con el primer lugar, Francisco Fajardo se adjudicó la segunda posición y César Madrigal obtuvo el tercer puesto.

El lagunero Salomón Ayup tuvo una muy buena participación al terminar en el segundo lugar de la categoría Clase 9, la cual fue ganada por Cristóbal del Hoyo y la tercera posición fue para Aarón González, mientras que en Clase 5 / 1600, Edson Valenzuela Cueto se coronó campeón, Claudia Hernández alzó la mano por las damas y fue subcampeona, en tanto que José Antonio Rodríguez ocupó el tercer escalafón.

En Rookie Motos, el mejor fue Fernando Ramírez, el segundo Mario Jáquez y el tercero fue de Israel Sánchez. Para la categoría Sportsman, el más veloz fue Carlos Hannan, el segundo sitio se lo llevó Héctor Ramírez y el tercero se lo ganó Mario Peña.

REMONTA "PANCHO" NAME

Con una tremenda remontada en el segundo y último tramo de la competencia, el piloto capitalino Francisco "Pancho" Name, se quedó con el subcampeonato de la categoría Clase 29 Turbo, lo que representa el primer pódio para Pancho, en apenas su segunda experiencia en el Coahuila 1000 - Desert Rally.

A bordo de su auto Can - Am y con el invaluable apoyo de su copiloto, Armando Zapata, hizo "Pancho" Name una carrera muy técnica en el tramo de Cuatro Ciénegas hacia Torreón, para escalar tres posiciones e incluso quedarse cerca de obtener el cetro de su categoría.