Mis papás no quieren hijos burros: A pesar de su carrera, Ángela Aguilar no descuida sus estudios

Ángela Aguilar no solo dedica sus días a su exitosa carrera en la música regional mexicana. La cantante no descuida sus estudios ni a sol ni a sombra. Incluso esta fue una de las condiciones que sus padres le pusieron cuando comprendió que su sueño era desplegar su voz sobre los escenarios.

Desde sus inicios, la hija de Pepe Aguilar ha logrado demostrar su talento en la industria del canto. Ha llegado a marcar una imborrable huella en el género que hacía tiempo no alcanza la cima internacional. Sin duda, con su voz consiguió no solo popularizar en el exterior la música regional, sino que además logró que su nombre se volviera famoso a nivel global.

FOTO: ESPECIAL

Sin embargo, para Ángela Aguilar no basta con ser una de las voces más distinguidas del país. Hace unos meses confesó que se encontraba en el último año de preparatoria. Es más, fue hasta captada por algunos de sus seguidores con la falda tableada en azul, la playera tipo polo y el suéter a tono con el uniforme escolar.

Cuál es el nivel de estudios de Ángela Aguilar

"Les cuento, cuando me enteré de mis nominaciones al Grammy justo tuve un examen en la tardecita. Fue de matemáticas y me saqué 9.5, así que estuvimos muy bien. Mis papás me dijeron que no pueden tener hijos burros", confesó Ángela Aguilar en una entrevista reciente. La cantante también reveló que llevar al día tanto la preparatoria como la música se ha vuelto todo un desafío.

FOTO: ESPECIAL

"Es como tener dos carreras", apuntó Ángela Aguilar. Vale aclarar que la hija de Pepe Aguilar no solo dueña de una voz maravillosa, sino que además se destaca por sus notas escolares, siendo álgebra una de sus materias favoritas.

Si bien se desconoce cuál es el lugar de estudios al que asiste Ángela Aguilar sabemos que la institución se encuentra en California. Allí es donde se encuentra radicada junto a sus padres y sus hermanos en una exclusiva zona de la localidad de Hidden Hill. Kim Kardashian, The Weeknd y Drake son tan solo algunos de sus vecinos más famosos.