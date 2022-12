Quizás es mi imaginación, pero me parece que el sentido común es cada día menos común.

Antes hasta los locos lo tenían.

Tilo -Domitilo-, el loquito de Arteaga, preciosa villa cercana a mi ciudad, Saltillo, estaba cierto día trepado en lo alto de un alto álamo en la calle de la acequia. Había atado una cuerda a una gruesa rama y se estaba anudando la tal cuerda a la cintura. Lo vio un vecino del lugar y le preguntó:

-¿Qué haces ahí arriba, Tilo?

Respondió él:

-Me voy a ahorcar.

Le indicó el vecino:

-Si quieres ahorcarte necesitas amarrarte el mecate en el pescuezo.

-¡Ah no! -se alarmó Tilo-. Si me lo amarro ahí me ajogo.

A eso llamo yo sentido común. Ojalá todos lo tuviéramos en la misma medida en que lo tuvo Tilo.