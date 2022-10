"JARDÍN ZOOLÓGICO" DICE EL LETRERO DE LA ENTRADA

Ahí está la jirafa.

El elefante.

El león

El tigre.

El gorila.

El oso panda.

Los monos.

El chimpancé.

El orangután.

Pasean todos por los andadores, y miran con curiosidad las jaulas.

En ellas están los hombres.

-¡Qué raros son! -comenta un animal.

Responde otro:

-Sí. Y muy peligrosos.

SEGURIDAD CIUDADANA Y LAS FUERZAS ARMADAS

La violencia generada en nuestro país sigue creciendo, los grandes impulsores de la misma, son las diversas bandas criminales quienes con extrema violencia se pelean por las plazas para seguir cometiendo crímenes. Según el Instituto para la Economía y la paz; estimó que aproximadamente dos tercios de los homicidios estuvieron relacionados con actividades de la delincuencia organizada en 2021. Desde 2015, la tasa de crímenes de la delincuencia organizada se ha deteriorado en un 48.1%, lo que se atribuye principalmente a un fuerte aumento del 139% en los delitos de narcomenudeo durante el mismo período. La violencia reciente en México está vinculada a cambios en el panorama de los crímenes de la delincuencia organizada caracterizados por la expansión territorial rápida y violenta de ciertos cárteles más grandes, predominantemente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como la proliferación de grupos delictivos más pequeños y la diversificación de la actividad delictiva. Las muertes atribuidas a los conflictos de cárteles aumentaron de 669 en 2006 a más de 16,000 en 2020.

Las fuerzas armadas tienen 15 años haciendo cabeza en labores de seguridad pública, sin embargo, los resultados no has sido del todo halagadores. La reciente reforma de que las fuerzas armadas realicen labores de policía, ha generado una serie de contradicciones, pues se estipula que se autoriza a la Secretaría de la Defensa a mover personal a la Guardia Nacional. Esta reforma constituiría a la GN en la cuarta fuerza armada de nuestro país.

Esta reforma en sus artículos transitorios habla de la desaparición total de la ex policía federal, despidiendo así a más de 22 mil elementos de esta corporación, perfiles técnicos, división científica, peritos balísticos, peritos cibernéticos, binomios caninos sustituyéndolos los militares quienes no están entrenados para hacer estas labores especializadas, sino que están entrenados para la fase del combate, no para la judicialización. Preocupa entonces que el uso de la fuerza militarizada no tenga la preparación adecuada para la realización de las labores policíacas.

En el 2006; había 8 homicidios por 100 mil habitantes, a lo largo de la guerra contra el narco se ha cuadriplicado esta cifra. Otro cuestionamiento es qué pasará con la Armada de México, ya que el personal de la Armada estará asignada a la GN y a su vez transferida a la secretaria de Defensa; si la armada es asignada a la GN ésta puede perder hasta 15 mil vacantes o elementos, la estructura de esta reforma está creada para absorber a la armada al interior de la Secretaria de la Defensa, se creó la comandancia del ejercito mexicano, el Estado Mayor, en conjunto esta estructura tendría el mando; de la Fuerza aérea, Ejército, Guardia Nacional y Armada de México, así que la GN tendría a su mando a todas las corporaciones por lo que en base a esto, esperemos que los resultados sean mucho mejores que los que desde hace 15 años esperamos, una radicación total de la violencia en nuestro país.