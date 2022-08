Militares ingresan a pozo

Lo que inició como una esperanzadora séptima jornada, trabajos para el rescate de 10 mineros que permanecen atrapados desde hace una semana en el interior de un pozo de carbón en Villa Agujita en el municipio de Sabinas, concluyó con la suspensión temporal de los trabajos para extraer el material sólido que hay en el fondo del pozo.

A las 19:10 horas se detuvieron los trabajos de extracción de material sólido, particularmente pilotes de madera, es decir, luego de cuatro horas de trabajos en el interior del pozo a donde descendieron ocho elementos del Equipo de Respuesta Inmediata a Emergencias y Desastres (ERIED) de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Posteriormente, se llevó a cabo la reunión en la que participaron los tres niveles de Gobierno en el centro de comando. Luego, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se reunió con los familiares directos de los 10 mineros atrapados y les manifestó que serían los buzos quienes les darían la información sobre los resultados de las acciones realizadas ayer.

"Les están revisando médicamente y van a venir personalmente aquí, porque no puedo transmitirles con precisión lo que pasó. Ya viene lo complicado que fue sacar la bomba, pasaron cinco horas. Ahorita van a venir ellos a platicarnos qué es lo que pasó, para no decirles una cosa por otra, está muy complejo y no pudieron avanzar mucho por tanta madera, obstáculo, obstáculo, obstáculo, madera, madera, madera", les indicó Velázquez Alzúa a los familiares.

Durante la reunión de evaluación de las labores de rescate en el centro de comando, participó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solis, como parte del trabajo coordinado que se mantiene con el Gobierno de México, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Nos explicó uno de los buzos que bajaron al pozo número 4, que todavía se encuentran obstáculos para poder entrar a las galerías de la mina, seguirán los trabajos de bombeo para que puedan volver a ingresar y continuar con la búsqueda y rescate", fue lo que difundió Riquelme Solís a través de su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que desde la mañana del miércoles se realizaron los trabajos para extraer la bomba que se encontraba en el pozo donde exploraron los integrantes del ERIED, los cuales duraron un par de horas, posteriormente, alrededor de la tres de la tarde ingresaron al pozo de carbón, guiados por uno de los mineros voluntarios y quien conoce la mina.

Se destaca que para estás acciones se utilizó una cápsula o reja de color amarilla para facilitar el ingreso de los integrantes del ERIED y el minero que los guíe; además de utilizarla para extraer los desechos sólidos que se localizaron en el pozo; particularmente refiriéndose a pilotes de madera.

Tanto el Gobierno Federal como el del Estado de Coahuila, dieron a conocer que se continuará con la extracción del agua de los pozos, particularmente, tras una pregunta directa realizada por una de las familiares de los mineros atrapados, quienes cuestionaron si apagarían las máquinas.