Miembro de Marvel critica la condición física de Tenoch Huerta ante su aparición en Black Panther

A poco tiempo de que "Black Panther: Wakanda Forever" llegue a la gran pantalla, Tenoch Huerta, que dará vida a Namor, fue criticado por un miembro del equipo de producción de Marvel, luego de publicar una fotografía donde comparaba su cuerpo con el del actor mexicano, sugiriendo que la persona encargada de elegir el casting no había hecho la mejor elección, pues hasta él contaba con una mejor condición física.

"Black Panther 2" se estrenará en noviembre

En noviembre se estrenará la segunda entrega de "Black Panther", que relata la vida de Wakanda, conformada por un grupo de tribus africanas que logran desarrollar una civilización desarrollada gracias al activo sustraído de un meteorito. La saga de la cinta, además, vuelve a estar a cargo de Ryan Coogler, director de la primera parte.

Sin embargo, luego de que Chadwick Boseman falleciera, actor que dio vida a T´Challa, rey y protector de Wakanda, la producción decidió que nadie más podría tomar el papel del actor, por lo que optaron por dar la batuta a otro de los personajes que forma parte de la tribu de la región subsahariana. Se trata de Shuri, una científica que ha aportado mucho a la tecnologización de Wakanda, interpretada por Letitia Wright.

Mexicanos se integran al mundo de Marvel

Pero está no fue la única noticia con la que los creadores de la cinta sorprendieron a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UMC), ya que durante su presentación en la Convención Internacional de Cómics de San Diego (Comic-Con) anunciaron que una actriz y un actor mexicano formarían parte del elenco; Se trataba nada más y nada menos de Mabel Cadena y Tenoch Huerta, quienes darán vida a Namora y Namor, respectivamente.

Desde que se dio a conocer su participación en la cinta, han sido muchas y muchos quienes han felicitado al actor mexicano, Tenoch Huerta, pues a través de sus redes sociales ha mostrado su postura en contra de las ideas conservadoras y raciales dentro del mundo de la actuación que, por muchos años, han cerrado las puertas a actrices y actores de piel morena para interpretar papeles protagónicos, por lo que su incursión en Marvel significó un logro.

"Quiero decir algo sobre la inclusión. Vengo de un barrio y, gracias a la inclusión, estoy aquí", dijo durante la presentación de la película.

Sin embargo, uno de los integrantes de Marvel mostró su descontento ante la elección de que Huerta interprete a Namor o, al menos, eso fue lo que dejó entrever en un post que realizó recientemente, pero que luego de la reacción del público fue eliminado de sus cuentas en redes sociales.

El artista visual Mike Deodato Jr, ilustrador brasileño de "Black Panter: Wakanda Forever" publicó una fotografía donde comparaba su espalda y la de Tenoch; puede apreciarse a Huerta de espaldas, con el vestuario con que personifica a Namor y, al artista también mostrando la espalda, completamente desnudo.

"Puedes notar que alguien echó a perder las cosas cuando el personaje de una película se ve en peor forma que el artista de 60 años que lo dibujó", dijo el integrante de la producción.

Inmediatamente, la publicación del ilustrador se llenó de comentarios negativos, ante la connotación de su comentario, por lo que fue señalado como una persona racista. Fue así que Deodato borró la instantánea y publicó una explicación, asegurando que se refería a la naturaleza física del personaje y no a la del actor mexicano.

"Recientemente hice una broma sobre la apariencia de un personaje de cómic llevado a la pantalla que se salió de control a causa de los haters de internet. Así que déjenme aclarar: Me estaba burlando del personaje del cómic, no del actor. Pudo haber sido un CGI (gráfico generado por computadora), una marioneta o un robot, yo estaba señalando a un personaje ficticio de una película no a la persona de la vida real".

Finalmente, el artista brasileño indicó que su intención no fue la de ofender a nadie y muchos menos al actor, en el que confía en que hará un gran trabajo en la cinta.