¿Messi continuará con la Selección Argentina tras Qatar 2022?

La Selección de Argentina logró ser campeona del Mundo de Qatar 2022 teniendo a Messi como el futbolista que robó los reflectores ya que puede significar su último Mundial.

Messi, capitán de la Albiceleste, habló tras levantar el título y señaló si su retiro está cerca. "No, no me voy a retirar de la Selección", declaró el "10".

Lionel llegó a un total de 42 títulos ganados, ya logró alzar la Copa del Mundo, un trofeo que tenía pendiente en su carrera por lo que dejó claro que quiere disfrutarlo.

"Quiero seguir jugando como campeones del mundo con la camiseta de Argentina", comentó Messi.

Argentina de esta manera podrá seguir festejando su tercera Copa del Mundo de su historia teniendo a Messi en su plantilla.