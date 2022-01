Medicamentos contra COVID no se comercializarán en farmacias: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que los tratamientos contra COVID-19 que recién fueron aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no podrán comercializarse, sino que su adquisición y distribución estarán a cargo del Estado por tratarse de fármacos aprobados para su uso de emergencia.

"Como lo mencioné, estos dos medicamentos que producen distintos laboratorios farmacéuticos, son dos innovaciones terapéuticas para tratamiento de COVID-19, por ser medicamentos nuevos, están en una fase de uso de emergencia, de nuevo fármaco en investigación, esto exige un proceso de vigilancia continua que no ha concluido, es un estándar mundial que implementan las agencias reguladoras, como Cofepris, en este caso no se establecen autorizaciones de registro comercial, por el momento tienen una característica de uso en emergencia y eso es acotada, no se puede hacer con fines comerciales sino en contexto de emergencia", dijo.

El funcionario recordó que en su momento así se hizo con el fármaco remdesivir, y con todas las vacunas que se han aplicado en más de 82 millones de personas, por lo que el uso de paxlovid y molnupiravir está bajo la tutela del Estado.

"El Estado mexicano tiene la tutela del correcto uso de este medicamento, por ejemplo, el molnupiravir tiene restricciones, no se puede usar en embarazadas porque hay riesgo de afectar al producto, además hay otras restricciones, por lo que tiene que ser un uso muy cuidado, con la experiencia que tuvimos con remdesivir, pudimos hacer uso de él con la tutela de Gobierno”, explicó López-Gatell Ramírez y resaltó que ya iniciaron las negociaciones para adquirir los medicamentos, pero apuntó que no se pueden dar más detalles debido a que los laboratorios piden que se resguarde cierta información.

"El Gobierno tiene un empeño fundamental en que todos tengan medicamentos gratuitos, ahora estamos en negociaciones con los laboratorios, pero esa es información confidencial y respetamos lo que piden que no hagamos público, los laboratorios nos buscaron, primero para la autorización que terminó con éxito y en paralelo fuimos construyendo la negociación que se prevé se concrete en la próxima semana y puede que en febrero esté en uso, sino es que en la última de enero".