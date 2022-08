'Me revictimizaron como la agresora', acusa Brenda Montelongo

La pesadilla de Brenda Montelongo aún no termina. En el 2021 fue privada de su libertad e ingresada al Cereso número 1 de Durango, luego de que un juez la vinculara a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa, el cual fue reclasificado por lesiones que ponen en riesgo la vida. Su delito: defenderse de su agresor. Hoy se encuentra en libertad condicional y teme regresar tras las rejas.

Los hechos se registraron el domingo 16 de mayo de 2021 en Gómez Palacio. Se encontraba comiendo una manzana, por lo que tenía un cuchillo en la mano. Su expareja, ingresó sin su consentimiento a su hogar para agredirla verbal y físicamente.

"Mi agresor entró a mi casa sin mi consentimiento, entró a la fuerza y empezó a agredirme física y verbalmente y la única solución que pude obtener en el momento para evitar que él me matara fue el defenderme con un arma blanca, con un cuchillo… Las autoridades me acusan como la agresora, y me meten presa, tres días en Fiscalía y de ahí proceso al Cereso", contó la joven ahora de 21 años de edad.

Brenda denunció una serie de omisiones en el caso por parte de las autoridades de la Fiscalía.

"A mí me revictimizaron en Fiscalía como la agresora y a pesar de que yo tenía los golpes y un examen médico que me habían hecho, me tomaron como agresora. En la carpeta de investigación no se agregó mi versión, solo la de él, y a mí me hicieron a un lado, tampoco mi reporte médico fue incluido en la carpeta de investigación", señaló.

Acusó a la exfiscal Ruth Medina de apoyar a su agresor.

"Principalmente yo ingresé por homicidio calificado en grado de tentativa, y luego en posteriores audiencias se reclasificó como lesiones que ponen en riesgo la vida. Pero la agresión que le causé no le dañé ningún órgano, no dañé nada importante solo fue la herida, como para que me acusen de eso", dijo Brenda.

AUDIENCIAS

A las diferentes audiencias que se han celebrado por caso, no ha asistido su agresor, lo que ha entorpecido su avance, dijo.

"Es coraje porque el caso no procede, entonces yo quisiera que dieran carpetazo, porque al parecer mi agresor ya no quiere seguir con esto, es lo que creo al no presentarse a las audiencias, entonces los que me quieren presa son el Ministerio Públicos, los de la Fiscalía son los que la tienen en contra mía".

Brenda, recuerda que fue un mes el que se mantuvo privada de su libertad en el Cereso número 1, tiempo en el que dijo, vivió una verdadera pesadilla.

"(Fue) Muy duro, muy pesado, muy traumático, por todo lo que viví, porque estaba dañada físicamente y psicológicamente y todavía pasar por el proceso de estar presa y sin estar cerca de mi familia", dijo Brenda, por lo que teme vivir esos momentos nuevamente.

Será en el mes de septiembre cuando se celebre una audiencia más, en la que espera no perder su libertad.

MES

estuvo Brenda privada de su libertad en el Cereso de Durango.

Pesadilla no termina

Sobre los hechos:

* Fue el 16 de mayo del 2021 cuando se registraron los hechos que marcaron la vida de Brenda.

* Se encuentra en libertad condicional, pues su caso continúa.

* En septiembre se tendrá una nueva audiencia.

* Ahora es señalada por el delito de lesiones que ponen en riesgo la vida.