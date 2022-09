Me estás amenazando al aire: Gustavo Adolfo Infante pelea con Joanna Vega-Biestro en Sale el Sol

El conductor de Sale el sol, Gustavo Adolfo Infante, peleó con sus compañeras de programa, Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado al aire, al punto en que amagó con renunciar.

Según Infante, las otras conductoras querían desacreditarlo, pero ellas argumentaron que solamente opinaron distinto a él.

"Ya me cayeron mal de que siempre estén desacreditando mi trabajo", les dijo Gustavo Adolfo, quien además de conducir en Sale el sol, también tiene el programa El minuto que cambió mi destino en Imagen Tv.

Ana María Alvarado le contestó que no era la manera de reclamar. "No es la manera, no se hace al aire", le dijo y agregó que sus opiniones son parte de su trabajo, pero que no es necesario que coincidan siempre con él.

---"No es la manera", le dicen

"Entonces yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quiten este programa a mí porque yo no puedo estar aquí con Joanna", contestó Infante, quien señaló a Joana Vega Biestro de desacreditarlo, a lo que ella le reviró "o sea que me estás amenazando".

El tema que detonó el enojo de Gustavo Adolfo Infante fue la polémica de Sergio Mayer con Natalia Subtil, madre de su nieta con Sergio Mayer Mori. Incluso acusó a sus compañeras de tener "no sé cuáles son tus intereses, no sé si les dio trabajo".

"Tú no has tenido una sola exclusiva desde que yo estoy aquí", le dijo el conductor a Joanna Vega Biestro al aire.