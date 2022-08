'Me dio un yogurt y ya no recuerdo nada': Empleado denuncia presunto abuso sexual en funeraria

Dos empleados de una agencia funeraria, ubicada en Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc, denuncian maltrato laboral, acoso sexual y violación, sin que las autoridades detengan a los responsables.

El primer caso es el de Mario, encargado del área de video vigilancia, quien habría sido intoxicado y abusado sexualmente por otro empleado de la agencia el día 3 de agosto.

Cámaras grabaron al agresor

En un video presentado por ForoTV, el hombre de 34 años afirma que su presunto agresor pudo ser grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

"Estaba muy insistente en que me comiera un yogurt, varias veces me negué. Pasa que me lo como y ya no recuerdo nada", dijo.

Luego de esa noche presentó mareos, lagunas mentales y dolor al sentarse. Aseguró que la persona que le regaló un yogurt y presuntamente lo drogó, también lo acosaba.

Sin avances

En el material revelan que Mario presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, pero no hay avances, nadie ha sido detenido por el daño que señaló el joven.

"La Fiscalía dijo que sí hay daño, que sí hay una droga, no me dijeron específicamente. Sí hay un daño en mi zona rectal", aseguró.

Acoso laboral y tocamientos

En otro de los casos, Alicia, quien también es monitorista de la agencia funeraria, señaló acoso laboral y tocamientos en repetidas ocasiones.

Previo a este episodio de acoso laboral, la mujer relató que ya se habían presentado presuntas agresiones sexuales durante septiembre y a finales del 2021.

"Subimos a la azotea para realizar una supervisión al tanque de gas y en ese momento me toca los senos", mencionó.

La empleada contó que la última semana de diciembre un sujeto, de quien no proporciona más datos, la llevó a una zona oscura del lugar y realizó nuevamente tocamientos en los senos y genitales.

La afectada agregó que no cuenta con pruebas contundentes para que su agresor sea detenido.

"No tengo pruebas y es lo que me piden en una Fiscalía. El acoso laboral no lo toman como gran delito", explicó.

Alicia y Mario, permanecen en la empresa por necesidad, presentaron su denuncia en las áreas correspondientes de la empresa, pero todo sigue impune. Buscan que las autoridades investiguen los hechos para encontrar justicia.