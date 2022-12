Materialistas de Torreón, en riesgo por concesión

Están en riesgo de cancelación la mayoría de las concesiones de los camiones materialistas en Torreón. Apenas 8 de 165 cumplieron con el proceso de regularización para la renovación de su concesión.

Rodrigo Muñoz Montejano, director de Transporte Municipal, dijo que concluyó el periodo que fue autorizado para la renovación y fueron muy pocos los que cumplieron con los requisitos.

Los concesionarios argumentaron que no pudieron actualizar su situación debido a que no tienen unidades para trabajar, además de que consideran que existe una competencia desleal de las empresas que ya tienen camiones de transporte de material.

"Fue muy poca gente la que cumplió, el resto fueron concesiones que tienen juicios intestamentarios, algunos otros que no tenían el camión, que porque se descompuso, otros manifestaban que no tenían (dinero) para comprar la póliza, porque es un sector muy afectado por la pandemia, que no tienen trabajo, entonces, muchos no cumplieron con los requisitos", comentó.

El presidente de la comisión de Vialidad y Movilidad, Enrique Sarmiento Álvarez, informó que se iniciará un proceso de revisión de los casos junto con la Dirección de Transporte, con la intención de dar de baja a quienes no cumplieron con este proceso.

REQUISITOS

Muñoz Montejano dijo que la anterior administración les había manejado varios requisitos, incluido el de tener la unidad en buen estado y con buena imagen, pero se determinó dejar de lado esta variable, pues se trata de vehículos que transportan grava, piedra, tierra y polvillo, por lo que la caja suele estar abollada por el manejo de estos materiales y es difícil mantener su limpieza.

El director de Transporte Municipal señaló que serán los propios regidores quienes manejen la situación, por lo que la comisión deberá determinar si se otorga otro periodo de gracia.

"En los primeros procesos, cuando se entregaron las primeras concesiones, del 95 al 99, lo que hacían era otorgar la concesión, les daban 30 días para que cumplieran con los requisitos y si no, se iniciaba la cancelación de la misma, tomando en consideración el periodo de pandemia que ellos manejan, sí es un sector más dañado, porque hay constructoras que hacen la chamba y no tienen al 100 por ciento el servicio concesionado", expuso.

Explicó que, si los regidores determinan que las concesiones que no cumplieron quedan sin efecto, entonces la dirección a su cargo deberá sacar de circulación a las unidades que estén amparadas en estos documentos y, de haber necesidad, se podría hacer una nueva licitación.