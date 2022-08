Marvel 'regaña' a Owen Wilson por decir 'spoilers' de la temporada dos de Loki

Owen Wilson, quien interpreta a Mobius en la serie de Disney+, "Loki", reveló que Marvel le "llamó la atención" por contar detalles secretos de la segunda temporada, que se espera llegue en el verano de 2023.

El actor ofreció una entrevista a un medio estadounidense en donde expresó que los nuevos capítulos se están grabando en Londres, Inglaterra.

"Inmediatamente, me sentí un poco cohibido porque en [Marvel son] muy estrictos", dijo.

La empresa es conocida por sus políticas rigurosas de no revelar detalles de los siguientes proyectos, incluso "New York Post" detalló que en otras ocasiones ya ha criticado a otras estrellas por la misma situación.

Wilson además explicó que no es la primera vez que recibe un "regaño", pues aunque no dio detalles sobre lo que incomodó a los ejecutivos de la empresa, sí contó que el año pasado tuvo problemas porque expresó públicamente que su personaje estaba caracterizado con un bigote, incluso recibió un mensaje de una persona desconocida.

"Cuando dejé escapar que llevaba bigote como el agente Mobius, recibí un mensaje siniestro que decía Strike One. No sé de quién era eso", agregó.

También dijo que investigaron de dónde provenía el mensaje, aunque se especulaba que podía haber sido Kevin Feige, el jefe de Marvel Estudios, quien utilizaría un teléfono desechable para enviar el texto, nunca se pudo comprobar la versión.

El portal también refirió que Tessa Thompson, una de las estrellas de Thor: Love and Thunder tuvo que disculparse a principios de este año con la empresa, después de que se filtrara una fotografía del nuevo atuendo del personaje.

¿Qué se espera de la segunda temporada de Loki?

Tras el cierre de la primera temporada (2019), Loki dejó varios conflictos sin resolver y mostró un detalle que llamó la atención de algunos fanáticos de la serie de Marvel, quienes han dedicado a repasar los mejores capítulos de la producción, pues encontraron un llamativo detalle que podría ser considerado un guiño al público.

En el episodio seis de la serie titulado "For All Time. Always", Sylvie (Sophia Di Martino) y Loki (Tom Hiddleston) siembran la curiosidad por lo que ocurrirá. Por un lado, los personajes descubren quién está detrás de la Agencia de Variación Temporal (AVT) y cómo este tenía planeado todo desde un principio. Así, lo relatado deja algunas puertas abiertas que deberán resolverse en futuros lanzamientos del Universo.